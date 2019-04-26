Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе. Вы вообще в здравом сознании? В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?
Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко. Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников. В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов. Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.
zРадио написав: Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.
PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма
У Флаймена не хрущ, а новобуд.
Дарма зРадіо жене на "хрущі".
Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє! Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???
зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.
Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.
Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точно Север-Центр.
Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61994)и прикинуть, сколько раз там украинцев по принципу языка делят на украиноговорящих и нацменьшинства, как директивным тоном предписуют как одним и другим жить, строить быт и бизнес, учиться, лечиться, писать, читать, воспитывать детей!
Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки Frant - это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что официальный язык США - английский, а не американский, я, право, не знаю...
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
Мои юристы дали первую оценку - Закон по большинству положений противоречит Конституции и подписанной Украиной Европейской Хартии региональных языков и языков нацменьшинств, имеющим приоритетную юридическую силу.
Поэтому и рядовые граждане, и бизнес могут выполнять Конституцию и Хартию, а не Закон, не нарушая иерархии нормативно-правовых актов