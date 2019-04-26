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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2723272427252726

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 87
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
31
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22

  Faceless написав:
freeze написав:
Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?


Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.
Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.
В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.
Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:40

  Frant написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:
Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.

PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

У Флаймена не хрущ, а новобуд.

Дарма зРадіо жене на "хрущі".

Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!
Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???

зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.


Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.

Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точно :mrgreen: Север-Центр.

Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61994)и прикинуть, сколько раз там украинцев по принципу языка делят на украиноговорящих и нацменьшинства, как директивным тоном предписуют как одним и другим жить, строить быт и бизнес, учиться, лечиться, писать, читать, воспитывать детей!

Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки Frant - это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что официальный язык США - английский, а не американский, я, право, не знаю...
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:47

  19yuriy91 написав:а второй, негодяй - сбежал в трудное для страны время, скорее всего, от повестки.


Еще забыли - сбежал на Пасху (!!!), когда каждый уважающий себя украинец должен сходить в церковь, и не просто какую-нибудь, а ПЦУ. В Турции же на побережье в лучшем случае можно найти РПЦ - низачот :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:50

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:а второй, негодяй - сбежал в трудное для страны время, скорее всего, от повестки.


Еще забыли - сбежал на Пасху (!!!), когда каждый уважающий себя украинец должен сходить в церковь, и не просто какую-нибудь, а ПЦУ. В Турции же на побережье в лучшем случае можно найти РПЦ - низачот :mrgreen:

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Даёшь ПАСХЕТ! https://t-t.com.ua/textbox/vedicheskie- ... traditsii/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:39

Re: Політичні дискусії

11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
:lol: :lol: :lol:

2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
:lol:
https://strana.ua/articles/analysis/198 ... oment.html
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:01

модераторы загубят, если не загубили ещё, данную ветку...
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:02

  baran написав:
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
:lol: :lol: :lol:

2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
:lol:
https://strana.ua/articles/analysis/198 ... oment.html


Мои юристы дали первую оценку - Закон по большинству положений противоречит Конституции и подписанной Украиной Европейской Хартии региональных языков и языков нацменьшинств, имеющим приоритетную юридическую силу.

Поэтому и рядовые граждане, и бизнес могут выполнять Конституцию и Хартию, а не Закон, не нарушая иерархии нормативно-правовых актов

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