Додано: Суб 27 кві, 2019 09:40

Frant написав: Frant написав: zРадио написав:

Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.



PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма Да откажись уже, не мучайся. Выключи компьютер, свет и воду у себя в квартире. Да и с хруща своего в принципе съедь.PS: учетка flyman после победы завершения выборов обслуживается другим человеком - очевидно по резкой смене риторики и стиля письма

У Флаймена не хрущ, а новобуд.



Дарма зРадіо жене на "хрущі".



Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!

Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить??? У Флаймена не хрущ, а новобуд.Дарма зРадіо жене на "хрущі".Третина населення Московії ходить в туалети типу "сортир" на вулиці. І претендує на вялічіє!Сам зРадіо срати чи не на вулицю під кущі ходить???

зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення. зРадіо, любитель дерев,яних сортирів, розколює контингент не тільки за мовною ознакою, а й за місцем проживання. В хрущовках, за думкою ольгінського тролля, живе не таке якісне населення.

официальный язык США - английский, а не американский

Ответ на свою же цитату через много часов - признак либо диссоциативного расстройства, либо тролля, управляемого несколькими операторами. Склоняюсь к последнему - сначала один захотел высказаться, затем - другой.Ок, я не против, отвечаю обоим - в сортир последний раз ходил лет 20 назад, проезжая на машине из одного обл. центра Украины в другой. Какие именно - простите, уже не вспомню, но можете порадоваться - не запад страны точноСевер-Центр.Теперь что касается языка - разделяю не я, а те, кто принял и поддержал закон! Рекомендую прочитать его текст ()и прикинуть, сколько раз там украинцев по принципу языка делят на украиноговорящих и нацменьшинства, как директивным тоном предписуют как одним и другим жить, строить быт и бизнес, учиться, лечиться, писать, читать, воспитывать детей!Ну и напоследок о надписях в разных странах. Я понимаю, что уровень учетки- это провокации и оскорбления, но каких пустоголовых нужно набирать в качестве ее операторов, чтобы не знать, что, я, право, не знаю...