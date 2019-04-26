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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27232724272527262727>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 88
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
32
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:20

Re: Політичні дискусії

они в ВР продажные клоуны. Они курсы какие проходят или так деградируют? Любая другая карьера была бы для них провальной :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:22

  freeze написав:
  Faceless написав:
freeze написав:
Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?


Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко.
Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников.
В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов.
Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.

Пан дивиться винятково московітські фільми?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:26

Re: Політичні дискусії

пан цінує форумну творчість Франта :lol: вундуркінд ви наш :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Я думаю, що це правильне рішення.
Мішок без кота на посаді президента - це небезпечно!


"
роль крупного самостоятельного политика Зеленского, свободного от влияния олигархов Коломойского (в первую очередь), Фирташа с Лёвочкиным etc. в текущем политическом сезоне отсутствует как явление. Причина - снимается ведь не фантастика, а реалити-шоу в лучших отечественных традициях.

эта суть, заключается в том, что впервые в истории главное кресло власти воюющей с опаснейшим противником Россией страны займёт человек с абсолютно нулевой компетентностью в решении вопросов государственного менеджмента. И при этом находящейся в сильной зависимости (как минимум) от конкретного олигарха Коломойского.

Депутаты настроены решить эту шараду традиционно: радикально ограничить полномочия новичка-президента с девиантным политическим поведением. Точно так же они поступили в 2004 году"


https://uainfo.org/blognews/1556331108- ... tml?_utl_tà=vb : Верховная Рада хочет оставить Зеленского без полномочий?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:31

  Мизантрóп написав:
  Sommer написав:А за пределами собственной квартиры за разговор не на украинском сразу будут вешать на ближайшем фонаре?

Орест Лютый предложил очень эффективный метод решения языкового вопроса. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:34

  Frant написав:
  freeze написав:
flyman написав:Зе прямо як месiя прийшов в зруйнований Рим пicля варвара По
Откуда у вас столько бычьей ненависти к Зе, вы еще ни одного дня не жили при его президентстве и уже дышите злобой?

Я поясню: багато хто не любить і не поважає клоунів і акторів, і щиро вважає, що їхнє місце - в цирку і на арені і на зйомочній площадці.

Зачем же вы так ограничивает?
Ваш пример показывает, что у нас на форуме тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:36

  baran написав:
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
:lol: :lol: :lol:

2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
:lol:
https://strana.ua/articles/analysis/198 ... oment.html


13. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться "при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке.По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать "Кыйив" вместо "Киева" или "Украйына" вместо "Украины". Придется забыть и о написании названия речки "Днепр" - теперь только "Днипро".

Раньше по-моему Флаймэн "пысав по-такому"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:36

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:Есть идея!
Возьмём пример с кандидатов в президенты. Предлагаю желающим писать на форуме предоставить администрации справки от психиатра. Иногда возникают сомнения в адекватности. :)


Поддерживаю. Но начинать предлагаю со Спикеля Вельховной Ляды :mrgreen:


Хлопці, з вашої точки зору оце і є вершиною дотепності?

Лично я вообще-то не особо шутил.
То, как наш юродивый с утра нагадил на ветке ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:37

  Frant написав:Пан дивиться винятково московітські фільми?


Та да - впору уже переходить от списка запрещенных книг и фильмов к списку разрешенных :mrgreen: А то не досмотрит что-то "полиция мыслей", и вот тебе уже среди глупых "пролов" - куча новых путинских агентов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:40

  19yuriy91 написав:хорошая передача
https://www.youtube.com/watch?v=mqa-N52_2NY

с 13 мин про нас и про "клоуна"

Мне там понравилось с 20-й минуты об избрании Зе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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