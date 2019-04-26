Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
они в ВР продажные клоуны. Они курсы какие проходят или так деградируют? Любая другая карьера была бы для них провальной
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
freeze написав: Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе. Вы вообще в здравом сознании? В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?
Аваков на посту. Назначен правящей коалицией Рады по представлению лично Порошенко. Могут уволить в любой день, власть пока не менялась. Бедный ЦИК напряженно считает, потом опять пересчитывает, возвращается и опять считает. И это были выборы из двух участников. В 2014 году и сейчас после первого тура ЦИК хватило нескольких дней, чтобы объявить результаты выборов. Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете из старой комедии Особенности национальной охоты, и знает, что выпадет, но хочется еще задержаться.
Пан дивиться винятково московітські фільми?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
пан цінує форумну творчість Франта вундуркінд ви наш
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Я думаю, що це правильне рішення. Мішок без кота на посаді президента - це небезпечно!
" роль крупного самостоятельного политика Зеленского, свободного от влияния олигархов Коломойского (в первую очередь), Фирташа с Лёвочкиным etc. в текущем политическом сезоне отсутствует как явление. Причина - снимается ведь не фантастика, а реалити-шоу в лучших отечественных традициях.
эта суть, заключается в том, что впервые в истории главное кресло власти воюющей с опаснейшим противником Россией страны займёт человек с абсолютно нулевой компетентностью в решении вопросов государственного менеджмента. И при этом находящейся в сильной зависимости (как минимум) от конкретного олигарха Коломойского.
Депутаты настроены решить эту шараду традиционно: радикально ограничить полномочия новичка-президента с девиантным политическим поведением. Точно так же они поступили в 2004 году"
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). ...
13. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться "при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке.По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать "Кыйив" вместо "Киева" или "Украйына" вместо "Украины". Придется забыть и о написании названия речки "Днепр" - теперь только "Днипро".
Раньше по-моему Флаймэн "пысав по-такому"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин