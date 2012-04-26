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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2724272527262727>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 88
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
32
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:45

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Пан дивиться винятково московітські фільми?


Я более разносторонний в своих познаниях, чем местечковые ''профессора''.
Говорят, что ''профессора'' часто берут взятки, вы поэтому такой фанат Порошенко ?
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:47

Из интернетов:

А где там наш харант-главнокомандующий?
Где его реакция на раздачу российских паспортов в ордло?
Или его уже это не интересует?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:54

  Вкладчик1234 написав:
......
13. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться "при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке.По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать "Кыйив" вместо "Киева" или "Украйына" вместо "Украины". Придется забыть и о написании названия речки "Днепр" - теперь только "Днипро".

Раньше по-моему Флаймэн "пысав по-такому"

С Днепром возникает новый спорный вопрос.
Как его правильно называть Днепр, Дняпро или Днипро, учитывая, что исток в России, потом течёт по Беларуси и только потом по Украине.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:12

  Frant написав:......
То ольгінські троллі "жартують", шляк би їх трафив! Дуетом.

В них відсутні крихти поваги до української держави, народу і уряду!

Це Ви про себе?
Чи треба поважати тiльки старий уряд, а на новообраного президента повага не поширюється i можна лити бруд?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 кві, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:16

  ЛАД написав:
  Frant написав:......
То ольгінські троллі "жартують", шляк би їх трафив! Дуетом.

В них відсутні крихти поваги до української держави, народу і уряду!

Це Ви про себе?
Чи треба поважати тiльки старий уряд, а на новообраного президента повага не поширюэться i можна лити бруд?

А ви що - президент???
Чи прем,єр міністр???

Працюєте на Московію разом з своїми "друзями", ненавидите державу, в якій живете - і вимагаєте поваги до себе???
Востаннє редагувалось Frant в Суб 27 кві, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:17

̶к̶л̶о̶у̶н̶ водитель автобуса в должности президента и результат:

Гурьянов Сергей @Segozavr
15 ч.15 часов назад

Курс доллара на черном рынке Венесуэлы, BsF/$.
26.04.2012: 9
26.04.2013: 25
26.04.2014: 67
26.04.2015: 278
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03.10.2018: 10.000.000
09.01.2019: 100.000.000
26.04.2019: 600.000.000
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:23

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:......
То ольгінські троллі "жартують", шляк би їх трафив! Дуетом.

В них відсутні крихти поваги до української держави, народу і уряду!

Це Ви про себе?
Чи треба поважати тiльки старий уряд, а на новообраного президента повага не поширюэться i можна лити бруд?

А ви що - президент???
Чи прем,єр міністр???

Працюєте на Московію разом з своїми "друзями", ненавидите державу, в якій живете - і вимагаєте поваги до себе???

Взагалі-то я писав про повагу до Зеленського.
Здається це він новообраний президент, а не я. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:25

  ЛАД написав:
  Мизантрóп написав:
  Sommer написав:А за пределами собственной квартиры за разговор не на украинском сразу будут вешать на ближайшем фонаре?

Орест Лютый предложил очень эффективный метод решения языкового вопроса. :)

Чудовий кліп!

За 3 хв детально пояснено ватанам, чому так важливий Закон про мову!

Недарма мене вчили в Радянській Армії: "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:45

все уже видели?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:49

  Подолянин написав:...............
К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин.

Попробовал.
Поиск по слову Джавелин выводит в основном на сообщения с ТТХ.
Попробовал "Джавелин Украина". Нашёл следующее.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил, что Киев и Вашингтон работают над тем, как транспортировать и где хранить Javelin, поскольку эти ракеты не предназначены для конфликта на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только при танковом наступлении. Тогда его можно нейтрализовать. Это именно оборонительное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал Волкер.

https://korrespondent.net/ukraine/politics/3946855-ubyitsa-tankov-ssha-odobryly-Javelin-dlia-ukrayny - 30.04.2018.

Украина получила американские ПТРК Javelin, однако, по условиям США, не может их использовать на линии соприкосновения. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
...............
"Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент.

https://www.segodnya.ua/ukraine/javelin-ukrainy-poluchila-no-ispolzovat-ne-mozhet-tuka-rasskazal-ob-usloviyah-ssha-1136002.html - 06.05.2018.

Украина сможет использовать Javelin ("Джавелины") в случае, если Россия начнет танковое наступление. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голоса Америки".

"Если Россия начнет танковое наступление - да… Именно для этого это оружие. Это - оборонительное оружие против танкового наступления" - ответил Волкер на вопрос о возможности применения американских "Джавелинов".

При этом, Волкер назвал маловероятным танковое наступление со стороны России. По его мнению, более вероятно, что будут продолжаться боевые действия низкой интенсивности.

https://www.rbc.ua/rus/news/volker-rasskazal-ukraina-smozhet-primenit-1535458544.html - 28.08.2018.

И, наконец ссылки на слова самого президента Порошенко.
«Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что могут быть на этом участке фронта украинские военные, вооруженные Javelin, которые работают: выстрелил и забыл, ракеты сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит», - отметил президент.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/weapons/10409430-poroshenko-rasskazal-ob-effekte-ot-javelin-na-donbasse.html - 15.01.2019

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района, сообщает Укринформ.

https://focus.ua/ukraine/418185-voennye-na-donbasse-poka-ni-razu-ne-vospolzovalis-javelin--poroshenko.html - 18.01.2019

Подчёркивания мои.
Достаточно цитат?
Большая просьба к Вам. В следующий раз прежде чем поручать поиск форумчанам, разберитесь в вопросе сами.

Песикот, Старикан, возможно, по-вашему это опять "менторский тон", но надоело объяснять людям элементарные правила ведения дискуссии.
Любой дурак может накидать за 2 минуты столько вопросов или фейков, что потом у 10 умных уйдёт 2 дня на ответы или доказательство обратного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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