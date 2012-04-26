Додано: Суб 27 кві, 2019 13:49

Подолянин написав: ...............

К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин. ...............К сожалению, я ещё не научился подчёркивать нужные строчки на Web-страницах, которые будут открываться в Вашем браузере. Попробуйте, например поиск по слову Джавелин.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил, что Киев и Вашингтон работают над тем, как транспортировать и где хранить Javelin, поскольку эти ракеты не предназначены для конфликта на Донбассе.



"Хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только при танковом наступлении. Тогда его можно нейтрализовать. Это именно оборонительное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал Волкер.

Украина получила американские ПТРК Javelin, однако, по условиям США, не может их использовать на линии соприкосновения. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

...............

"Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент.

Украина сможет использовать Javelin ("Джавелины") в случае, если Россия начнет танковое наступление. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голоса Америки".



"Если Россия начнет танковое наступление - да… Именно для этого это оружие. Это - оборонительное оружие против танкового наступления" - ответил Волкер на вопрос о возможности применения американских "Джавелинов".



При этом, Волкер назвал маловероятным танковое наступление со стороны России. По его мнению, более вероятно, что будут продолжаться боевые действия низкой интенсивности.

«Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что могут быть на этом участке фронта украинские военные, вооруженные Javelin, которые работают: выстрелил и забыл, ракеты сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит», - отметил президент.

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района, сообщает Укринформ.

Попробовал.Поиск по слову Джавелин выводит в основном на сообщения с ТТХ.Попробовал "Джавелин Украина". Нашёл следующее.- 30.04.2018.- 06.05.2018.- 28.08.2018.И, наконец ссылки на слова самого президента Порошенко.Подробности читайте на УНИАН:- 15.01.2019- 18.01.2019Подчёркивания мои.Достаточно цитат?Большая просьба к Вам., возможно, по-вашему это опять "менторский тон", но надоело объяснять людям элементарные правила ведения дискуссии.Любой дурак может накидать за 2 минуты столько вопросов или фейков, что потом у 10 умных уйдёт 2 дня на ответы или доказательство обратного.