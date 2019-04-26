Додано: Суб 27 кві, 2019 14:20

Страны ЕС, которые сильно пострадали от засушливого лета, смогли убрать гораздо меньше лука, чем планировали, что привело к резкому росту цен на него. В то же время Украина, где производство также несколько снизилось, активно экспортирует лук с самого начала сезона.



При этом для внутреннего рынка лук нередко импортируется.



За первые четыре месяца сезона (с июля по октябрь 2018 года включительно) Украина смогла экспортировать 12 тыс. тонн лука, что в восемь с половиной раз превышало объем экспорта за тот же период предыдущего сезона. Это больше, чем за весь предыдущий сезон, когда было вывезено порядка 11,1 тыс. тонн продукции.



За этот период выручка от экспорта лука украинскими фермерами составила $3,6 млн. За каждый из последних двух месяцев Украина стабильно отгружает на экспорт не менее 3 тыс. тонн лука, существенно опережая темпы экспорта предыдущего сезона.



При этом импорт лука также увеличился и достиг за первые четыре месяца сезона 4,9 тыс. тонн. В октябре же импорт лука в Украину вообще превысил экспорт, что сделало страну нетто-импортёром этих овощей.



Однако, в страну ввозится недорогой лук из Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. А свой лук украинские производители продавали существенно дороже на экспорт.



На сегодняшний день цены на лук в Украине достаточно высоки, чтобы стимулировать импорт из стран Центральной Азии. При этом они уже сейчас слишком высоки, чтобы экспортировать продукцию в ЕС. Поэтому, по мнению участников рынка, цены на лук в ближайшее время расти не будут, чтобы не спровоцировать избыточного импорта и обвала внутренних оптовых цен на лук.

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Из другого источника

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Крупнейший экспортный потенциал имеет Казахстан, в годы с наименьшим внешним спросом казахским фермеров удавалось экспортировать 23,5 тыс. Тонн лука а в лучшие сезоны этот объем увеличивался до 98 тыс. Тонн, то есть почти 20% от общего производства. За последние 10 лет Украина импортировала относительно большие объемы лука дважды: в сезоне 2010/2011 годов в страну было ввезено более 43 тыс. Тонн продукции и в сезоне 2013/2014 годов импорт составил почти 33 тыс. Тонн. В обоих случаях Польши была главным поставщиком.

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Т.е. кратко - в Европе (включая Украину) - слабый урожай в этом сезоне, поэтому идет импорт из Азии

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ну и по капусте и картофелю

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Экспорт овощей борщевого набора из Украины за первые пять месяцев сезона (июнь-октябрь) 2018 г. вырос в 2,1 раза.



Об этом сообщают эксперты EastFruit.



К борщевому набору условно относят: столовую свеклу, морковь, лук, капусту, а также картофель. Всего за первые пять месяцев сезона 2018/19 годов было экспортировано 26,3 тыс. т продукции по сравнению с 12,3 тыс. т за тот же период предыдущего сезона.



Основной причиной роста экспорта овощей борщевого набора специалисты называют летнюю засуху в большинстве стран Евросоюза, которая привела к снижению объемов производства овощей в этих странах и высоким ценам на них. В октябре цены на данные овощи и картофель в странах ЕС продолжали динамично расти, что способствовало увеличению импорта и влияло на цены в странах-соседях Евросоюза.



«Наиболее резко за этот период вырос экспорт лука репчатого — в 7,7 раза с 1,7 до 13,0 тыс. т. При этом, следует заметить, что импорт лука также растет, а в октябре вообще импорт лука в Украину вообще превышал экспорт. Однако это не так уж плохо, потому что Украина закупает дешевый лук в странах Центральной Азии, а экспортирует свой по сравнительно высокой цене», — отмечают аналитики.



Также довольно резко, в 3 раза, вырос экспорт капусты белокочанной. На 45% вырос экспорт моркови и свеклы и на 15% — экспорт картофеля.



«Если же говорить об объемах экспорта, то основной удельный вес в экспорте по данной группе товаров занимали лук и картофель, на которые пришлось около 90% всех экспортных отгрузок», — отмечают эксперты.

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т.е. моими словами - не сезон в этом году, увы

ну, или наоборот

очень удачный сезон для аграриев

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4