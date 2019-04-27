RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2726272727282729>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 89
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
28
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
33
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:50

  Faceless написав:
freeze написав:
flyman написав:так де команда Зе?
75% за Зе!
чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель


Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе.
Вы вообще в здравом сознании?
В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?

А какое отношение к назначению Авакова (министра внутренних дел) имеет Президент Украины?
Читаем Конституцию Украины:
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80
Премьер-министр, но не Президент!
yanyura
 
Повідомлень: 4593
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:51

ЛАД
"поучайте лучше ваших паучат"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
2
 
Повідомлень: 15799
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 2461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:36

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6016 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:37

  Вкладчик1234 написав:Зображення

А шо в предыдущие годы были?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8133
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:41

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

А шо в предыдущие годы были?


А где поздравления с Пасхой от Зеленского?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 07.06.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:43

О реверсе газа от Путина

Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся.
Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года? :)

"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 27 кві, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 351
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

  Pupsik написав:А где поздравления с Пасхой от Зеленского?
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 03.12.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:56

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Зображення


Возможно рекламщики после второго тура обнаглели, денег хотят за размещение ''социальной'' рекламы.
freeze
4
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3528 раз.
Подякували: 5129 раз.
 
Профіль
18
2
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете


Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4823 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:09

Коломойский заявил, что готов быть советником Зеленского

https://www.depo.ua/rus/politics/kolomo ... 0427955891
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 07.06.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2726272727282729>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70488)
27.04.2019 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.