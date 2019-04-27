Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:так де команда Зе? 75% за Зе! чому 75% за Зе не зупиняе щурiв, що покидають корабель
Потому что щуры всячески отодвигают вступление в полномочие Зе. Вы вообще в здравом сознании? В курсе, что сейчас силовиками управляет президент Порошенко?
А Аваков куда делся?
А какое отношение к назначению Авакова (министра внутренних дел) имеет Президент Украины? Читаем Конституцию Украины:
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся. Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?
"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 27 кві, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.