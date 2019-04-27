Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
change_pm написав:Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся. Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?
"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews
Это такой стеб, или вы только сейчас поняли?
Вопрос "реверса" настолько очевидный, насколько и понимание того, что по одной и той же трубе, даже в многониточном исполнении, газ не может одновременно идти в разных направлениях.
Вот когда благодаря менеджерским талантам Коболева, Витренко и Гройсмана Нефтегаз останется без транзита, технически реверс станет возможным. Только другая проблема возникнет - откуда для этих целей в районе западных границ Украины появится сам газ, который сегодня туда попадает только из украинской трубы
Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Именно столько делят между собой швейцарские прокладки наших коррупционеров со словацким газотранспортным монополистом Eustream, подписывающим фиктивные документы на реверс.