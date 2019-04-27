Додано: Суб 27 кві, 2019 19:48

Frant написав: Щодо "братів" за поребриком.

Схоже, що Україні треба терміново шукати нового постачальника палива.





https://petrimazepa.com/putinskoe_nederzhanie Щодо "братів" за поребриком.Схоже, що Україні треба терміново шукати нового постачальника палива.

Так это было очевидно даже не в 2014-м, а в 2013-м с началом торговых войн. Но легче кошмарить народ армовиром, чем реализовывать комплекс необходимых и профилактических мер по повышению обороноспособности!За 5 лет у нас не появилось ни одного альтернативного варианта логистики углеводородов. Только фейковые словацкие реверсы да коррупционные роттердамы.А между тем, РФ - до сих пор импортер номер 1 в Украину и доминирующий лидер в поставках критического импорта! Отличная такая стратегия - враг может в течение месяца оставить нас без дизеля, бензина и угля, но Президент ни одного выступления за свою каденцию не пропустил, чтобы не прокукарекать об "остаточном прощавай"...Я понимаю, конечно, что Испания, куда Порошенко может дернуть на собственную виллу, не сильно зависима от РФ, но вот пересичные оперативно сбежать туда от российской энергетической блокады не смогут даже в качестве мойщиков туалетов!