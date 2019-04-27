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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2727272827292730>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 90
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
29
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
33
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:10

  change_pm написав:Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся.
Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?

"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews


Это такой стеб, или вы только сейчас поняли?

Вопрос "реверса" настолько очевидный, насколько и понимание того, что по одной и той же трубе, даже в многониточном исполнении, газ не может одновременно идти в разных направлениях.

Вот когда благодаря менеджерским талантам Коболева, Витренко и Гройсмана Нефтегаз останется без транзита, технически реверс станет возможным. Только другая проблема возникнет - откуда для этих целей в районе западных границ Украины появится сам газ, который сегодня туда попадает только из украинской трубы :mrgreen:

Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Именно столько делят между собой швейцарские прокладки наших коррупционеров со словацким газотранспортным монополистом Eustream, подписывающим фиктивные документы на реверс.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:24

  zРадио написав:
  change_pm написав:Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся.
Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?

"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews


Это такой стеб, или вы только сейчас поняли?

Вопрос "реверса" настолько очевидный, насколько и понимание того, что по одной и той же трубе, даже в многониточном исполнении, газ не может одновременно идти в разных направлениях.

Вот когда благодаря менеджерским талантам Коболева, Витренко и Гройсмана Нефтегаз останется без транзита, технически реверс станет возможным. Только другая проблема возникнет - откуда для этих целей в районе западных границ Украины появится сам газ, который сегодня туда попадает только из украинской трубы :mrgreen:

Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Именно столько делят между собой швейцарские прокладки наших коррупционеров со словацким газотранспортным монополистом Eustream, подписывающим фиктивные документы на реверс.


Конечно стеб. Добавил смайлик в свой оригинальный допис. Мне давно понятно, что они электорат за лохов держат. Дергают за разные ниточки, кого что беспокоит, и стравливают нас друг с другом, а сами карманы набивают.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:42

  yanyura написав:
  Подолянин написав:
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.

  Frant написав:
  Баблонавт написав:Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке.
Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.


А Ви знаєте, як повинна виглядіти "правильна" упаковка американської техніки?
Ви проходили навчання в американських учбових центрах? Знаєте їхні стандарти і абревіатуру?

Менше читайте і дивіться російську фейкову пропаганду.
Інакше "розіпнуті немовлята", "згвалтовані пенсіонерки" і "гігантський укро-винищувач" - не дадуть Вам спати ночами)))



А вот и главный фейкометчик-россиянин:
Юрий Бирюков
20 февраля 2015 г.
...
Смотрю вот сюжет по ГавНьюс из Дебальцево. Горы ящиков со снарядами, техника. Ящики с AN/TPQ. Кого расстрелять за ЭТО, б***? Начальника? Генерала? Или какого-то ротного 55 бригады, получавшего эту технику в декабре и не удосужившегося ее, НУ ХОТЯ БЫ!!!, взорвать?!
...





Ось фото того самого ящика з контрартилерійським радаром AN/TPQ. Стоїть у мене на балконі)))


Зображення

А ось що в ньому лежить :mrgreen: :

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:53

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:А ось що в ньому лежить :
все правильно,оружие (Автоматы и розетки) должно быть в чехле.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:05

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

А шо в предыдущие годы были?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:11

Щодо "братів" за поребриком.
Схоже, що Україні треба терміново шукати нового постачальника палива.


https://petrimazepa.com/putinskoe_nederzhanie
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:48

  Frant написав:Щодо "братів" за поребриком.
Схоже, що Україні треба терміново шукати нового постачальника палива.


https://petrimazepa.com/putinskoe_nederzhanie


Так это было очевидно даже не в 2014-м, а в 2013-м с началом торговых войн. Но легче кошмарить народ армовиром, чем реализовывать комплекс необходимых и профилактических мер по повышению обороноспособности!

За 5 лет у нас не появилось ни одного альтернативного варианта логистики углеводородов. Только фейковые словацкие реверсы да коррупционные роттердамы.

А между тем, РФ - до сих пор импортер номер 1 в Украину и доминирующий лидер в поставках критического импорта! Отличная такая стратегия - враг может в течение месяца оставить нас без дизеля, бензина и угля, но Президент ни одного выступления за свою каденцию не пропустил, чтобы не прокукарекать об "остаточном прощавай"...

Я понимаю, конечно, что Испания, куда Порошенко может дернуть на собственную виллу, не сильно зависима от РФ, но вот пересичные оперативно сбежать туда от российской энергетической блокады не смогут даже в качестве мойщиков туалетов!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:53

  baran написав:Долярчик автор сообщения ЧИА ! надо указывать источник, а то некрасиво получается :oops:

... сорі, не встиг - відволікли... :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:56

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете


Зображення

...а напис на фото то правдивий! :wink: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:04

Долярчик
...зачерпнув це від форумчанина ЧИА

оригинально указал источник :lol: :lol: :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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