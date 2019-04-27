Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
change_pm написав:Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся. Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?
"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews
Это такой стеб, или вы только сейчас поняли?
Вопрос "реверса" настолько очевидный, насколько и понимание того, что по одной и той же трубе, даже в многониточном исполнении, газ не может одновременно идти в разных направлениях.
Вот когда благодаря менеджерским талантам Коболева, Витренко и Гройсмана Нефтегаз останется без транзита, технически реверс станет возможным. Только другая проблема возникнет - откуда для этих целей в районе западных границ Украины появится сам газ, который сегодня туда попадает только из украинской трубы
Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Именно столько делят между собой швейцарские прокладки наших коррупционеров со словацким газотранспортным монополистом Eustream, подписывающим фиктивные документы на реверс.
change_pm написав:Прочитал, что ВВП о реверсе газа в Китае рассказал. Чета посмеялся. Это что ж получается, попередники нам лапшу нагло на уши вешали 4 года?
"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу, - вважає російський президент. - Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім у паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає". Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/ukrayina-platit-za- ... m=lastnews
Это такой стеб, или вы только сейчас поняли?
Вопрос "реверса" настолько очевидный, насколько и понимание того, что по одной и той же трубе, даже в многониточном исполнении, газ не может одновременно идти в разных направлениях.
Вот когда благодаря менеджерским талантам Коболева, Витренко и Гройсмана Нефтегаз останется без транзита, технически реверс станет возможным. Только другая проблема возникнет - откуда для этих целей в районе западных границ Украины появится сам газ, который сегодня туда попадает только из украинской трубы
Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Именно столько делят между собой швейцарские прокладки наших коррупционеров со словацким газотранспортным монополистом Eustream, подписывающим фиктивные документы на реверс.
Конечно стеб. Добавил смайлик в свой оригинальный допис. Мне давно понятно, что они электорат за лохов держат. Дергают за разные ниточки, кого что беспокоит, и стравливают нас друг с другом, а сами карманы набивают.
rjkz написав:Потому-что в том самом Дебальцево были брошены и достались попочленцам контрбатарейные комплексы, которые дали американцы. Нераспакованные. Осталось только ленточки повязать.
Это фейк.
Frant написав:
Баблонавт написав:Да? А в ролике (роликах-?) на Ютубе выглядят очень убедительно. В правильной упаковке. Первый ролик я видел день-в-день, тогда они ещё не знали, что им досталось.
А Ви знаєте, як повинна виглядіти "правильна" упаковка американської техніки? Ви проходили навчання в американських учбових центрах? Знаєте їхні стандарти і абревіатуру?
Менше читайте і дивіться російську фейкову пропаганду. Інакше "розіпнуті немовлята", "згвалтовані пенсіонерки" і "гігантський укро-винищувач" - не дадуть Вам спати ночами)))
А вот и главный фейкометчик-россиянин:
Юрий Бирюков 20 февраля 2015 г. ... Смотрю вот сюжет по ГавНьюс из Дебальцево. Горы ящиков со снарядами, техника. Ящики с AN/TPQ. Кого расстрелять за ЭТО, б***? Начальника? Генерала? Или какого-то ротного 55 бригады, получавшего эту технику в декабре и не удосужившегося ее, НУ ХОТЯ БЫ!!!, взорвать?! ...
Ось фото того самого ящика з контрартилерійським радаром AN/TPQ. Стоїть у мене на балконі)))
А ось що в ньому лежить :
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Так это было очевидно даже не в 2014-м, а в 2013-м с началом торговых войн. Но легче кошмарить народ армовиром, чем реализовывать комплекс необходимых и профилактических мер по повышению обороноспособности!
За 5 лет у нас не появилось ни одного альтернативного варианта логистики углеводородов. Только фейковые словацкие реверсы да коррупционные роттердамы.
А между тем, РФ - до сих пор импортер номер 1 в Украину и доминирующий лидер в поставках критического импорта! Отличная такая стратегия - враг может в течение месяца оставить нас без дизеля, бензина и угля, но Президент ни одного выступления за свою каденцию не пропустил, чтобы не прокукарекать об "остаточном прощавай"...
Я понимаю, конечно, что Испания, куда Порошенко может дернуть на собственную виллу, не сильно зависима от РФ, но вот пересичные оперативно сбежать туда от российской энергетической блокады не смогут даже в качестве мойщиков туалетов!
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко