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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2728272927302731> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 91 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 30 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 33 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 91 Додано: Суб 27 кві, 2019 20:15 zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20782 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 20:18 Долярчик написав: Василь-Рівне написав: freeze написав: Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете





...а напис на фото то правдивий! ...а напис на фото то правдивий!

Через два три місяці це фото стане ще актуальнішим! Через два три місяці це фото стане ще актуальнішим! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19688 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 20:38 budivelnik написав: zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.



Чушь для легковерных!



2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.



Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!



Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!



Чушь для легковерных!2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И этосо стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко! zРадио

Повідомлень: 2094 З нами з: 02.05.18 Подякував: 693 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 20:57 budivelnik написав: zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит:

https://delo.ua/business/pjat-faktov-o- ... nu-339583/



Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.



Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы.



И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам. Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит:И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1864 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 20:59 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.



Чушь для легковерных!



2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.



Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!



Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!



Чушь для легковерных!2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И этосо стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!





Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".



Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.



Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей. Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19688 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 21:12 Frant

Угроза рашки - это факт. Фактор независящий от нас.



Поэтому проблема в том, какими действиями и решениями властей Украина противостоит этому негативному воздействию (целям) рфии. detroytred

Повідомлень: 21664 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1864 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 21:21 Frant написав:

Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".



Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.



Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей. Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.



Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...



Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.



Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!



Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!



Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия... Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия... zРадио

Повідомлень: 2094 З нами з: 02.05.18 Подякував: 693 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 2 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 21:36 zРадио написав: Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись....

Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території...

та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили. Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись....Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території...та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20782 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 21:40 detroytred написав: budivelnik написав: zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит:

https://delo.ua/business/pjat-faktov-o- ... nu-339583/



Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.



Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы. Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит: Правильно...

А ми купуємо в імпортерів з Європи які платять нам

detroytred написав: И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам. И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам. А навіщо нам весь обєм газу?

Якщо питання вартості газу для нас, то

його ціна становить

ціна по якій ми купуємо в Європі - вартість транспортування європейцями через нас=реальна ціна по якій ми купуємо.

Ця реальна ціна як мінімум така сама як і в педерації , але при цьому у випадку роботи напряму педераційники нам би перекрили газ на раз-два, а так вони перекрити не можуть , бо покупці в Європі....

так що Коболєв - молодець

карликопут -ла-ла-ла-ла-ла-ла... Правильно...А ми купуємо в імпортерів з Європи які платять намА навіщо нам весь обєм газу?Якщо питання вартості газу для нас, тойого ціна становитьціна по якій ми купуємо в Європі - вартість транспортування європейцями через нас=реальна ціна по якій ми купуємо.Ця реальна ціна як мінімум така сама як і в педерації , але при цьому у випадку роботи напряму педераційники нам би перекрили газ на раз-два, а так вони перекрити не можуть , бо покупці в Європі....так що Коболєв - молодецькарликопут -ла-ла-ла-ла-ла-ла... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20782 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 21:42 zРадио написав: Frant написав:

Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".



Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.



Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей. Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.



Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...



Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.



Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!



Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!



Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия... Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия...

Пока Европа покупает российский газ нефт победа невозможна

А всего то требовалось в 2014 ввести запрет на торговлю с рф благо поводов было более чем достаточно Пока Европа покупает российский газ нефт победа невозможнаА всего то требовалось в 2014 ввести запрет на торговлю с рф благо поводов было более чем достаточно Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

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