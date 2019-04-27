Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
Чушь для легковерных!
2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.
Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!
Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.
Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы.
И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
Чушь для легковерных!
2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.
Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!
Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!
Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".
Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.
Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".
Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.
Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.
Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...
Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.
Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!
Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!
Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия...
zРадио написав:Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается!
Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись.... Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території... та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.
Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы.
Правильно... А ми купуємо в імпортерів з Європи які платять нам
detroytred написав:И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам.
А навіщо нам весь обєм газу? Якщо питання вартості газу для нас, то його ціна становить ціна по якій ми купуємо в Європі - вартість транспортування європейцями через нас=реальна ціна по якій ми купуємо. Ця реальна ціна як мінімум така сама як і в педерації , але при цьому у випадку роботи напряму педераційники нам би перекрили газ на раз-два, а так вони перекрити не можуть , бо покупці в Європі.... так що Коболєв - молодець карликопут -ла-ла-ла-ла-ла-ла...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Frant написав: Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".
Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.
Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.
Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...
Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.
Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!
Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!
Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия...
Пока Европа покупает российский газ нефт победа невозможна А всего то требовалось в 2014 ввести запрет на торговлю с рф благо поводов было более чем достаточно
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД