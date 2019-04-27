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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2728272927302731>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 91
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
30
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
33
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:15

  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:18

  Долярчик написав:
  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Эта уходящая власть напоминает корову, раскорячившуюся у люка в самолете


Зображення

...а напис на фото то правдивий! :wink: :lol:

Через два три місяці це фото стане ще актуальнішим!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:38

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.


Чушь для легковерных!

2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.

Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!

Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:57

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит:
https://delo.ua/business/pjat-faktov-o- ... nu-339583/

Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.

Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы.


И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.


Чушь для легковерных!

2. Заполняемость украинской трубы ниже 60% от ее мощности! Соответственно, на псевдо-реверсе Нефтегаз заработал 10 копеек, а не заработал - гривну.

Перейдя с прямых на посреднические поставки "реформаторы" умудрились потерять более 15 п.п. в доле поставок российского газа! И это БЕЗ ВВОДА НОВЫХ МАРШРУТОВ со стороны Газпрома и с учетом несуществующего реверса - то есть чисто на неумении вести переговоры!

Вот результат "эффективного управления", стоившего Украине потери транзитного статуса и совокупно - десятков миллиардов долларов, а украинским потребителям - по крайней мере 2-х миллиардов гривен, распиленных в виде зарплат и бонусов Коболеву и Витренко, не говоря уже о том, сколько было попросту украдено при попустительстве этих 2-х смотряших от Гройсмана и Порошенко!

Зображення



Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".

Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.

Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:12

Frant
Угроза рашки - это факт. Фактор независящий от нас.

Поэтому проблема в том, какими действиями и решениями властей Украина противостоит этому негативному воздействию (целям) рфии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:21

  Frant написав:
Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".

Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.

Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.


Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...

Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.

Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!

Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!

Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:36

  zРадио написав:Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается!
Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись....
Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території...
та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:40

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

Вместо цифр и выводов с потолка. до февраля 2018 не особо))) рашкованы платили за транзит:
https://delo.ua/business/pjat-faktov-o- ... nu-339583/

Новый тариф состоит из платы за вход ($12,47) и платы за выход (в среднем — до $30,35) из системы. По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.

Поэтому пока повышенные тарифы платят только импортеры газа из Европы.
Правильно...
А ми купуємо в імпортерів з Європи які платять нам :D
  detroytred написав:И не путайте сумму за весь транзит (за транзит европейцам + нам *реверс*) с суммой за транзит только *реверс* нам.
А навіщо нам весь обєм газу?
Якщо питання вартості газу для нас, то
його ціна становить
ціна по якій ми купуємо в Європі - вартість транспортування європейцями через нас=реальна ціна по якій ми купуємо.
Ця реальна ціна як мінімум така сама як і в педерації , але при цьому у випадку роботи напряму педераційники нам би перекрили газ на раз-два, а так вони перекрити не можуть , бо покупці в Європі....
так що Коболєв - молодець
карликопут -ла-ла-ла-ла-ла-ла...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:42

  zРадио написав:
  Frant написав:
Проблема не в українцях, і не в "Нафтогазі".

Проблема в Росії та її керманичах, які хочуть знищити українську державність. Будь якими методами. Збройними, економічними - будь якими.

Росія принципово не бажає транспортувати газ і нафту через українську ГТС. Саме тому вона побудувала Турецький потік і Північний потік, хоча це коштувало їй шалених грошей.


Странная позиция - РФ агрессор, но внутри Украины тупо нет виновных за несостоятельность дать агрессору отпор...

Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается! И израильтяне спрашивают за безопасность со своих лидеров, а не жалеются вместе с ними на злых мусульман.

Разве я не прав в том, что за 5 долгих лет не сделано ровно ничего для увеличения собственной добычи газа, для диверсификации поставок нефтепродуктов, для обеспечения самих себя НПЗ, в конце концов! Даже Беларусь и Прибалтика может производить бензин для собственных нужд и на экспорт, а Украина - не может даже для собственных!

Вы понимаете, что мы военную технику для своей защиты не сможем завести, если такова будет воля РФ! Это же настояший позор власти - еще и той, которая перманентно разыгрывает карту "атопутиннападет"!

Кое-какие успехи есть лишь в вопросе диверсификации топлива для АЭС, и то - потому что дядюшка Сэм подсуетился для своего коммерческого интереса, а не потому что так требует наша оборонная стратегия...

Пока Европа покупает российский газ нефт победа невозможна
А всего то требовалось в 2014 ввести запрет на торговлю с рф благо поводов было более чем достаточно
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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