Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается!
Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись.... Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території... та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили.
Тебе хоть кол на голове теши! Москалики не захватили ни одного дополнительного метра только потому, что это им не надо было. Они даже ОРДЛО не забирают. Хотели там устроить клоаку - устроили там клоаку.
А нанести огромный ущерб по всей территории Украины они способны, не привлекая ни армию, ни спецслужбы! Именно по той причине, которую озвучил я и detroytred - потому что власть все 5 лет без зазрения покупает у РФ критический импорт, и ни пальцем не ударила, чтобы диверсифицировать источники его поставки! Реформаторы умеют только языком...