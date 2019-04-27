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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2728272927302731

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 91
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
30
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
33
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:47

  Frant написав:Щодо "братів" за поребриком.
Схоже, що Україні треба терміново шукати нового постачальника палива.


https://petrimazepa.com/putinskoe_nederzhanie

на понт берёт, глобально он проиграет
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:53

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается!
Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись....
Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території...
та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили.


Тебе хоть кол на голове теши! Москалики не захватили ни одного дополнительного метра только потому, что это им не надо было. Они даже ОРДЛО не забирают. Хотели там устроить клоаку - устроили там клоаку.

А нанести огромный ущерб по всей территории Украины они способны, не привлекая ни армию, ни спецслужбы! Именно по той причине, которую озвучил я и detroytred - потому что власть все 5 лет без зазрения покупает у РФ критический импорт, и ни пальцем не ударила, чтобы диверсифицировать источники его поставки! Реформаторы умеют только языком...
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:57

Re: Політичні дискусії

С каждым годом Украина будет потреблять газа всё меньше и меньше. Как и угля. Сокращение населения. Кроме этого по той же причине увеличивается экспорт электроэнергии.
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