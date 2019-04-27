Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Израиль вообще со всех сторон, кроме моря, окружен врагами! Но при этом эффективно защищается!
Так і ми - як тільки дали копняка під дупу тим хто сьогодні переховується в ерефії - також навчились ефективно захищатись.... Москалики після криму і ордло - не захопили жодного додаткового метра нашої території... та й в ОРДЛО ми потихеньку пару квадратних кілометрів з їхньої сірої - в нашу контрольовану перетворили.
Тебе хоть кол на голове теши! Москалики не захватили ни одного дополнительного метра только потому, что это им не надо было. Они даже ОРДЛО не забирают. Хотели там устроить клоаку - устроили там клоаку.
Москалики не захопили тому що а - ми їм не дали б - Європа з США виставила їм червоні лінії в - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не має Як підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації) кримчанам -Денег нет - но Ви держитесь...
zРадио написав:А нанести огромный ущерб по всей территории Украины они способны, не привлекая ни армию, ни спецслужбы! Именно по той причине, которую озвучил я и detroytred - потому что власть все 5 лет без зазрения покупает у РФ критический импорт, и ни пальцем не ударила, чтобы диверсифицировать источники его поставки! Реформаторы умеют только языком...
1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Оранжевый-хит сезона написав:С каждым годом Украина будет потреблять газа всё меньше и меньше. Как и угля. Сокращение населения. Кроме этого по той же причине увеличивается экспорт электроэнергии.
По заветам Тэтчер? Зачем заниматься увеличением добычи, когда можно взвиньтить тарифы до уровня, который не выдержит покупательная способность зарплат, и население просто уедет... От импортера до экспортера один шаг
Оранжевый-хит сезона написав:С каждым годом Украина будет потреблять газа всё меньше и меньше. Как и угля. Сокращение населения. Кроме этого по той же причине увеличивается экспорт электроэнергии.
Скільки разів повторювати На опалення йде 70% енергоресурсів Опалюється площа житла- без привязки скільки на ній проживає Тому Від зменшення населення навіть на 10% - споживання енергоресурсів від впливу цього фактора зменшиться всього на 3% А от за рахунок утеплення житла - можна зменшити споживання енергоресурсів на 30%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Оранжевый-хит сезона написав:С каждым годом Украина будет потреблять газа всё меньше и меньше. Как и угля. Сокращение населения. Кроме этого по той же причине увеличивается экспорт электроэнергии.
Скільки разів повторювати На опалення йде 70% енергоресурсів Опалюється площа житла- без привязки скільки на ній проживає Тому Від зменшення населення навіть на 10% - споживання енергоресурсів від впливу цього фактора зменшиться всього на 3% А от за рахунок утеплення житла - можна зменшити споживання енергоресурсів на 30%
отапливать городское жильё намного дешевле и менее энергозатратно. От газа отказываются уже целые ПГТ. При этом утепление домов и школ происходит постоянно.
Про газ. Питання для кремлеботів: а з якої ціни ви рахуєте ті 20%? Наприклад, Словаччина купляє в Росії газ по 200$(цифри умовні) і продає нам по 240$. І кремлеботи стверджують що України втрачає 40$, тому що Росія продала б нам газ по 200$. Це і є велика і цинічна брехня. Росія не продасть нам газ по 200$, і навіть по 240$ подумає чи продавати. Для підтвердження моїх слів, достатньо подивитись в минуле. Знаєте хто найбільше в Європі платив за російський газ? Напевне не знаєте. Це Литва. Не Німетчина, не Франція, хоча до Франції ой як далеко, а Литва рядом. Цитата:
Когда Россия увидела, что мы действительно построим терминал, а в реальность этого проекта она не верила, Газпром моментально снизил цену на газ на 40%. До этого мы покупали российский газ по цене почти $500 за 1000 кубометров. Германия покупала этот самый газ за $350, хотя туда намного дальше.
Тому фактично ніяких 20% чи 50% Україна не переплачує, познімайте вже лапшу з вух.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 27 кві, 2019 22:26, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів 1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського 2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою 3 Мене непокоїть тільки одне Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить... Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію... Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами. До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту... Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може.. Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69