Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Про газ. Питання для кремлеботів: а з якої ціни ви рахуєте ті 20%? Наприклад, Словаччина купляє в Росії газ по 200$(цифри умовні) і продає нам по 240$. І кремлеботи стверджують що України втрачає 40$, тому що Росія продала б нам газ по 200$. Це і є велика і цинічна брехня. Росія не продасть нам газ по 200$, і навіть по 240$ подумає чи продавати. Для підтвердження моїх слів, достатньо подивитись в минуле. Знаєте найбільше в Європі платив за російський газ? Напевне не знаєте. Це Литва. Не Німетчина, не Франція, хоча до Франції ой як далеко, а Литва рядом. Цитата:
Когда Россия увидела, что мы действительно построим терминал, а в реальность этого проекта она не верила, Газпром моментально снизил цену на газ на 40%. До этого мы покупали российский газ по цене почти $500 за 1000 кубометров. Германия покупала этот самый газ за $350, хотя туда намного дальше.
Тому фактично ніяких 20% чи 50% Україна не переплачує, познімайте вже лапшу з вух.
budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів 1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського 2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою 3 Мене непокоїть тільки одне Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить... Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію... Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами. До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту... Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може.. Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.
вполне возможно что досрочные выборы Президента будут уже через год
budivelnik написав:Москалики не захопили тому що а - ми їм не дали б - Європа з США виставила їм червоні лінії в - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не має Як підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації) кримчанам -Денег нет - но Ви держитесь...
Путин бы одинаково отхватил и за аннексию Крыма, и за аннексию Крыма+Донбасса, и за аннексию Крыма+Донбасса+других регионов Украины, где местное население не сопротивлялось бы.
budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...
Горит сарай, гори и хата? Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину??? Запад бы нам, наверняка, активнее помогал, если бы мы сами больше делали для своей защиты! Путин прям обделался от "обеспокоенности США решением о раздаче паспортов РФ ОРДЛО-вцам" На чужом коне прокатиться не удастся, когда у самого есть конюшни, пусть и авгиевы - для начала придется их убрать!
budivelnik написав:2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
По состоянию на сегодня у нас великий По президент - бог мой, ты даже здесь умудрился лажануть Не перестаешь забавлять своими перлами. П - постоянство
investorkiev написав:Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет?
1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії.... 2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво... а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет... б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)
Таким чином Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik пока там их збыткы пэрэвыщують- худой сдохнет, если перефразировать поговорку
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Оранжевый-хит сезона написав:Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины
откуда такие ожидания? пока не вижу никаких оснований для оптимизма...