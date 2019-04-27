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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 92
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
30
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:19

  andrijk777 написав:Про газ.
Питання для кремлеботів: а з якої ціни ви рахуєте ті 20%?
Наприклад, Словаччина купляє в Росії газ по 200$(цифри умовні) і продає нам по 240$. І кремлеботи стверджують що України втрачає 40$, тому що Росія продала б нам газ по 200$. Це і є велика і цинічна брехня. Росія не продасть нам газ по 200$, і навіть по 240$ подумає чи продавати.
Для підтвердження моїх слів, достатньо подивитись в минуле.
Знаєте найбільше в Європі платив за російський газ? Напевне не знаєте. Це Литва. Не Німетчина, не Франція, хоча до Франції ой як далеко, а Литва рядом.
Цитата:
Когда Россия увидела, что мы действительно построим терминал, а в реальность этого проекта она не верила, Газпром моментально снизил цену на газ на 40%. До этого мы покупали российский газ по цене почти $500 за 1000 кубометров. Германия покупала этот самый газ за $350, хотя туда намного дальше.

Тому фактично ніяких 20% чи 50% Україна не переплачує, познімайте вже лапшу з вух.

а нам достаточно увеличить добычу на 5%
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:21

  budivelnik написав:
  baran написав:
  budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...
2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів
1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського
2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою
3 Мене непокоїть тільки одне
Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...
Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого
В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг
Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...
Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.
До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...
Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка
Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..
Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.

вполне возможно что досрочные выборы Президента будут уже через год
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:22

  budivelnik написав:Москалики не захопили тому що
а - ми їм не дали
б - Європа з США виставила їм червоні лінії
в - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не має
Як підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації) кримчанам -Денег нет - но Ви держитесь...


Путин бы одинаково отхватил и за аннексию Крыма, и за аннексию Крыма+Донбасса, и за аннексию Крыма+Донбасса+других регионов Украины, где местное население не сопротивлялось бы.

  budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...


Горит сарай, гори и хата? Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину??? Запад бы нам, наверняка, активнее помогал, если бы мы сами больше делали для своей защиты! Путин прям обделался от "обеспокоенности США решением о раздаче паспортов РФ ОРДЛО-вцам" :mrgreen:
На чужом коне прокатиться не удастся, когда у самого есть конюшни, пусть и авгиевы - для начала придется их убрать!

  budivelnik написав:2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.


По состоянию на сегодня у нас великий По президент - бог мой, ты даже здесь умудрился лажануть :lol: Не перестаешь забавлять своими перлами. П - постоянство :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:24

  Cler написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вполне возможно что досрочные выборы Президента будут уже через год

вы верите фантазиям порошенко? какие законные основания?

очень быстрое обнуление рейтингов Зеленского..... мы увидим это уже осенью
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:25

  investorkiev написав:Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет?
1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії....
2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво...
а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет...
б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)

Таким чином
Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:26

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Frant
Угроза рашки - это факт. Фактор независящий от нас.

Поэтому проблема в том, какими действиями и решениями властей Украина противостоит этому негативному воздействию (целям) рфии.

На 5 год принимает З-н "Про мову", с "интересными" оговорками :)


Суть языкового вопроса в одной картинке:

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:26

Re: Політичні дискусії

Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:27

budivelnik пока там их збыткы пэрэвыщують- худой сдохнет, если перефразировать поговорку
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:28

  Cler написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Cler написав:вы верите фантазиям порошенко? какие законные основания?

очень быстрое обнуление рейтингов Зеленского..... мы увидим это уже осенью

если бы рейтинги имели значения, то порошенко уже надо было перевыбирать в 2015. это всё чьи то хотелки, а какие законные основания?

основания я думаю будут....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины

откуда такие ожидания? пока не вижу никаких оснований для оптимизма...
Cler
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