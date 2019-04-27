budivelnik написав:

baran написав: budivelnik написав: 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...

2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался

Я щось не зрозумів1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою3 Мене непокоїть тільки однеМасова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічогоВ мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досягПрохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадкаАле може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.