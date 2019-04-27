Оранжевый-хит сезона написав:
основания я думаю будут....
все законные основания изложены в Конституции. или вы предполагаете очередной госпереворот?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:30
все законные основания изложены в Конституции. или вы предполагаете очередной госпереворот?
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:31
В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"
А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33
Этот красавчег куратор Укроборонпрома Пашинский срочно подал Законопроект о ликвидации Укроборонпрома, папередники судорожно пытаются замести следы под крики о языковом законе.
«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин)
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33
Re: Політичні дискусії
а у Будивэльныка уже Зе президент от Зе ему в борщ наср@л
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:34
Брехня...
Львівська обл-приблизно 2 млн населення - польских паспортів максимум 10 000
Карт поляків(давали право на безвізовий перетин кордону з Польщею при умові не відїзжати далі 50 км від кордону), видавались мешканцям 50 км зони від кордону при підтвердженні наявності поляків у родині) -було максимум 50 000.
Так що 0,5-2% -погоди не робили
В Закарпатській з Угорськими-Словацькими , чи в Чернівецькій з Румунськими- приблизно така ж картина.
ПС
Після безвізу-карту поляка практично ніхто не виготовляє.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:36
Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.
Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет
И пример этот отнюдь не единственный - просто наиболее яркий
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:39
Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:44
Мне кажется, что возвращать уже украденное неполезно даже, если отбросить всю сложность процесса и отсутствие должной мотивации.
Дела в стране можно быстро и качественно поправить лишь одним прекращением воровства. И я, разумеется, тоже на это надеюсь - а какой нормальный человек не надеется... но предпочитаю дозировать эмоции, разбавляя их критическим осмыслением Надежды дорого обходятся...
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:45
Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....
Ви відноситись до тих хто лоханувся
Чи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?
Так дрібниці в принципі..
парочку розжижувальних терміналів побудувати
Парочку газовозів замовити і виготовити
З турками про Босфор домовитись
З москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпали
Ну і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудувати
Фігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..
а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....
1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...
2 Зеленський обіцяв за день перед другим туром озвучити команду-ви її чули ? я щось пропустив..прізвища якісь були ... десь на рівень керівництва областю тягнули ... та й то підозрюю що закінчили б так само як саакашвілі в Одесі..
3 Можливо Зеленський сказав дружині що пішов до коханки , нам що повіз дітей в Турцію - а сам на горищі з командою працює - напрацьовуючи стратегію...
Я тільки за...
Тільки постійно нагадую симатиків Зеленського - дуже сильно не розстроюйтесь . коли почуєте результати цієї роботи на горищі під прикриттям...це максимум що лідер міг зробити... а далі методичка закінчилась.
Тому потихеньку повертайтесь до своїх справ з усвідомленням того що Вам крім Вас ніхто не допоможе
Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 27 кві, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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