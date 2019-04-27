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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2731273227332734>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 92
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
30
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Cler написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:очень быстрое обнуление рейтингов Зеленского..... мы увидим это уже осенью

если бы рейтинги имели значения, то порошенко уже надо было перевыбирать в 2015. это всё чьи то хотелки, а какие законные основания?

основания я думаю будут....

все законные основания изложены в Конституции. или вы предполагаете очередной госпереворот?
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:31

В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"

А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33

  Cler написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины

откуда такие ожидания? пока не вижу никаких оснований для оптимизма...


Этот красавчег куратор Укроборонпрома Пашинский срочно подал Законопроект о ликвидации Укроборонпрома, папередники судорожно пытаются замести следы под крики о языковом законе.

«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин)
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33

  Вкладчик1234 написав:В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"

А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?

в Украине бензин почти в 50 раз дороже чем в Венесуэле... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

а у Будивэльныка уже Зе президент :lol: от Зе ему в борщ наср@л :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:34

  Вкладчик1234 написав:Не совсем понятно, почему некоторые "патриоты" так перевозбудились от инициативы "агрессора"(с).
Ведь в западной части Украины, каждый первый с румынским-венгерским-польским паспортом, или "видом". Причём давным давно
Брехня...
Львівська обл-приблизно 2 млн населення - польских паспортів максимум 10 000
Карт поляків(давали право на безвізовий перетин кордону з Польщею при умові не відїзжати далі 50 км від кордону), видавались мешканцям 50 км зони від кордону при підтвердженні наявності поляків у родині) -було максимум 50 000.
Так що 0,5-2% -погоди не робили
В Закарпатській з Угорськими-Словацькими , чи в Чернівецькій з Румунськими- приблизно така ж картина.

ПС
Після безвізу-карту поляка практично ніхто не виготовляє.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины


Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.

Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет :mrgreen:

И пример этот отнюдь не единственный - просто наиболее яркий
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:39

  zРадио написав:Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.

Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет

Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:44

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.

Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет

Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь :)


Мне кажется, что возвращать уже украденное неполезно даже, если отбросить всю сложность процесса и отсутствие должной мотивации.

Дела в стране можно быстро и качественно поправить лишь одним прекращением воровства. И я, разумеется, тоже на это надеюсь - а какой нормальный человек не надеется... но предпочитаю дозировать эмоции, разбавляя их критическим осмыслением 8) Надежды дорого обходятся...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Москалики не захопили тому що
а - ми їм не дали
б - Європа з США виставила їм червоні лінії
в - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не має
Як підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації) кримчанам -Денег нет - но Ви держитесь...

Путин бы одинаково отхватил и за аннексию Крыма, и за аннексию Крыма+Донбасса, и за аннексию Крыма+Донбасса+других регионов Украины, где местное население не сопротивлялось бы.
Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....
Ви відноситись до тих хто лоханувся
Чи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...
Горит сарай, гори и хата? Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину??? Запад бы нам, наверняка, активнее помогал, если бы мы сами больше делали для своей защиты! Путин прям обделался от "обеспокоенности США решением о раздаче паспортов РФ ОРДЛО-вцам" :mrgreen:
На чужом коне прокатиться не удастся, когда у самого есть конюшни, пусть и авгиевы - для начала придется их убрать!
Так дрібниці в принципі..
парочку розжижувальних терміналів побудувати
Парочку газовозів замовити і виготовити
З турками про Босфор домовитись
З москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпали
Ну і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудувати
Фігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..
а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
По состоянию на сегодня у нас великий По президент - бог мой, ты даже здесь умудрился лажануть :lol: Не перестаешь забавлять своими перлами. П - постоянство :mrgreen:
1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...
2 Зеленський обіцяв за день перед другим туром озвучити команду-ви її чули ? я щось пропустив..прізвища якісь були ... десь на рівень керівництва областю тягнули ... та й то підозрюю що закінчили б так само як саакашвілі в Одесі..
3 Можливо Зеленський сказав дружині що пішов до коханки , нам що повіз дітей в Турцію - а сам на горищі з командою працює - напрацьовуючи стратегію...
Я тільки за...
Тільки постійно нагадую симатиків Зеленського - дуже сильно не розстроюйтесь . коли почуєте результати цієї роботи на горищі під прикриттям...це максимум що лідер міг зробити... а далі методичка закінчилась.
Тому потихеньку повертайтесь до своїх справ з усвідомленням того що Вам крім Вас ніхто не допоможе
Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 27 кві, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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