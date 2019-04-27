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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2731273227332734> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 92 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 30 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 92 Додано: Суб 27 кві, 2019 22:30 Оранжевый-хит сезона написав: Cler написав: Оранжевый-хит сезона написав: очень быстрое обнуление рейтингов Зеленского..... мы увидим это уже осенью очень быстрое обнуление рейтингов Зеленского..... мы увидим это уже осенью

если бы рейтинги имели значения, то порошенко уже надо было перевыбирать в 2015. это всё чьи то хотелки, а какие законные основания? если бы рейтинги имели значения, то порошенко уже надо было перевыбирать в 2015. это всё чьи то хотелки, а какие законные основания?

основания я думаю будут.... основания я думаю будут....

все законные основания изложены в Конституции. или вы предполагаете очередной госпереворот? все законные основания изложены в Конституции. или вы предполагаете очередной госпереворот? Cler

Повідомлень: 2751 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:31 В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"



А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8193 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6022 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33 Cler написав: Оранжевый-хит сезона написав: Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины

откуда такие ожидания? пока не вижу никаких оснований для оптимизма... откуда такие ожидания? пока не вижу никаких оснований для оптимизма...



Этот красавчег куратор Укроборонпрома Пашинский срочно подал Законопроект о ликвидации Укроборонпрома, папередники судорожно пытаются замести следы под крики о языковом законе.



«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин) Этот красавчег куратор Укроборонпрома Пашинский срочно подал Законопроект о ликвидации Укроборонпрома, папередники судорожно пытаются замести следы под крики о языковом законе.«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин) freeze 4 Повідомлень: 11310 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3529 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 18 2 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33 Вкладчик1234 написав: В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"



А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога? В этой ветке упоминалось про "Венесуэлу, живущей на океане нефти, и вынужденной импортировать энергоресурсы"А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?

в Украине бензин почти в 50 раз дороже чем в Венесуэле... в Украине бензин почти в 50 раз дороже чем в Венесуэле... Cler

Повідомлень: 2751 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:33 Re: Політичні дискусії от Зе ему в борщ наср@л а у Будивэльныка уже Зе президентот Зе ему в борщ наср@л "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5040 З нами з: 12.08.11 Подякував: 88 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:34 Вкладчик1234 написав: Не совсем понятно, почему некоторые "патриоты" так перевозбудились от инициативы "агрессора"(с).

Ведь в западной части Украины, каждый первый с румынским-венгерским-польским паспортом, или "видом". Причём давным давно Не совсем понятно, почему некоторые "патриоты" так перевозбудились от инициативы "агрессора"(с).Ведь в западной части Украины, каждый первый с румынским-венгерским-польским паспортом, или "видом". Причём давным давно Брехня...

Львівська обл-приблизно 2 млн населення - польских паспортів максимум 10 000

Карт поляків(давали право на безвізовий перетин кордону з Польщею при умові не відїзжати далі 50 км від кордону), видавались мешканцям 50 км зони від кордону при підтвердженні наявності поляків у родині) -було максимум 50 000.

Так що 0,5-2% -погоди не робили

В Закарпатській з Угорськими-Словацькими , чи в Чернівецькій з Румунськими- приблизно така ж картина.



ПС

Після безвізу-карту поляка практично ніхто не виготовляє. Брехня...Львівська обл-приблизно 2 млн населення - польских паспортів максимум 10 000Карт поляків(давали право на безвізовий перетин кордону з Польщею при умові не відїзжати далі 50 км від кордону), видавались мешканцям 50 км зони від кордону при підтвердженні наявності поляків у родині) -було максимум 50 000.Так що 0,5-2% -погоди не робилиВ Закарпатській з Угорськими-Словацькими , чи в Чернівецькій з Румунськими- приблизно така ж картина.ПСПісля безвізу-карту поляка практично ніхто не виготовляє. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:36 Оранжевый-хит сезона написав: Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины Выиграш Зеленского положителен только в том что ломает гнилую коррупционную систему Порошенко.... сейчас вынырнут старые коррупционеры... Но их смоет уже зимой... и это плюс для Украины



Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.



Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет



И пример этот отнюдь не единственный - просто наиболее яркий Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнетИ пример этот отнюдь не единственный - просто наиболее яркий zРадио

Повідомлень: 2099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:39 zРадио написав: Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.



Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет

Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8193 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6022 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:44 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.



Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет Нет, этот вопрос едва ли не единственный, где с порохолюбами можно согласиться - с уходом Порошенко коррупционная система никуда не исчезнет. Она больше, старше и устойчивее Порошенко. Просто некоторое время будет дезориентирована. Бороться с ней - тяжело, поддаться и возглавить - просто.Ахметов коррумпировал 4-х президентов подряд - 4-х, Карл! Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко... По теории вероятностей, я склонюсь, что с 5-м у него тоже проблем не возникнет

Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь Против фактов не попрёшь, но я надеюсь, что государство вернёт себе украденное имущество, как Криворожсталь



Мне кажется, что возвращать уже украденное неполезно даже, если отбросить всю сложность процесса и отсутствие должной мотивации.



Дела в стране можно быстро и качественно поправить лишь одним прекращением воровства. И я, разумеется, тоже на это надеюсь - а какой нормальный человек не надеется... но предпочитаю дозировать эмоции, разбавляя их критическим осмыслением Надежды дорого обходятся... Мне кажется, что возвращать уже украденное неполезно даже, если отбросить всю сложность процесса и отсутствие должной мотивации.Дела в стране можно быстро и качественно поправить лишь однимворовства. И я, разумеется, тоже на это надеюсь - а какой нормальный человек не надеется... но предпочитаю дозировать эмоции, разбавляя их критическим осмыслениемНадежды дорого обходятся... zРадио

Повідомлень: 2099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:45 zРадио написав: budivelnik написав: Москалики не захопили тому що

а - ми їм не дали

б - Європа з США виставила їм червоні лінії

в - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не має

Як підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації) кримчанам -Денег нет - но Ви держитесь... Москалики не захопили тому щоа - ми їм не далиб - Європа з США виставила їм червоні лініїв - ресурсів захопити і утримати більше ніж вже захопили - в них не маєЯк підтвердження слова медведпута(як не як другий карлик на мікропорці в педерації)...

Путин бы одинаково отхватил и за аннексию Крыма, и за аннексию Крыма+Донбасса, и за аннексию Крыма+Донбасса+других регионов Украины, где местное население не сопротивлялось бы . Путин бы одинаково отхватил и за аннексию Крыма, и за аннексию Крыма+Донбасса, и за аннексию Крыма+Донбасса+других регионов Украины, Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....

Ви відноситись до тих хто лоханувся

Чи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?



zРадио написав: budivelnik написав: 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... Горит сарай, гори и хата? Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину??? Запад бы нам, наверняка, активнее помогал, если бы мы сами больше делали для своей защиты! Путин прям обделался от "обеспокоенности США решением о раздаче паспортов РФ ОРДЛО-вцам"

На чужом коне прокатиться не удастся, когда у самого есть конюшни, пусть и авгиевы - для начала придется их убрать! Горит сарай, гори и хата? Еще раз вопрос -Запад бы нам, наверняка, активнее помогал, если бы мы сами больше делали для своей защиты! Путин прям обделался от "обеспокоенности США решением о раздаче паспортов РФ ОРДЛО-вцам"На чужом коне прокатиться не удастся, когда у самого есть конюшни, пусть и авгиевы - для начала придется их убрать! Так дрібниці в принципі..

парочку розжижувальних терміналів побудувати

Парочку газовозів замовити і виготовити

З турками про Босфор домовитись

З москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпали

Ну і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудувати

Фігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..

а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....



zРадио написав: budivelnik написав: 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. По состоянию на сегодня у нас великий По президент - бог мой, ты даже здесь умудрился лажануть Не перестаешь забавлять своими перлами. П - постоянство По состоянию на сегодня у нас великий По президент - бог мой, ты даже здесь умудрился лажанутьНе перестаешь забавлять своими перлами. П - постоянство 1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...

2 Зеленський обіцяв за день перед другим туром озвучити команду-ви її чули ? я щось пропустив..прізвища якісь були ... десь на рівень керівництва областю тягнули ... та й то підозрюю що закінчили б так само як саакашвілі в Одесі..

3 Можливо Зеленський сказав дружині що пішов до коханки , нам що повіз дітей в Турцію - а сам на горищі з командою працює - напрацьовуючи стратегію...

Я тільки за...

Тільки постійно нагадую симатиків Зеленського - дуже сильно не розстроюйтесь . коли почуєте результати цієї роботи на горищі під прикриттям...це максимум що лідер міг зробити... а далі методичка закінчилась.

Тому потихеньку повертайтесь до своїх справ з усвідомленням того що Вам крім Вас ніхто не допоможе

Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад... Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....Ви відноситись до тих хто лоханувсяЧи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?Так дрібниці в принципі..парочку розжижувальних терміналів побудуватиПарочку газовозів замовити і виготовитиЗ турками про Босфор домовитисьЗ москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпалиНу і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудуватиФігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...2 Зеленський обіцяв за день перед другим туром озвучити команду-ви її чули ? я щось пропустив..прізвища якісь були ... десь на рівень керівництва областю тягнули ... та й то підозрюю що закінчили б так само як саакашвілі в Одесі..3 Можливо Зеленський сказав дружині що пішов до коханки , нам що повіз дітей в Турцію - а сам на горищі з командою працює - напрацьовуючи стратегію...Я тільки за...Тільки постійно нагадую симатиків Зеленського - дуже сильно не розстроюйтесь . коли почуєте результати цієї роботи на горищі під прикриттям...це максимум що лідер міг зробити... а далі методичка закінчилась.Тому потихеньку повертайтесь до своїх справ з усвідомленням того що Вам крім Вас ніхто не допоможеОдні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад... Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 27 кві, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2731273227332734> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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