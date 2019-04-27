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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2731273227332734 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 92 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 30 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 92 Додано: Суб 27 кві, 2019 22:48 Вкладчик1234 написав: А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога? А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?

Питання рівня середньої школи.

Напевне тому що в Азії(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) кращий клімат, дешевша робоча сила чи можливо кращі технології/продуктивність праці.

Думаю останній варіант не правдивий(це не Китай чи Японія). Скоріш за все має місце 1+2 варіанти. Питання рівня середньої школи.Напевне тому що в Азії(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) кращий клімат, дешевша робоча сила чи можливо кращі технології/продуктивність праці.Думаю останній варіант не правдивий(це не Китай чи Японія). Скоріш за все має місце 1+2 варіанти. andrijk777

Повідомлень: 1299 З нами з: 11.11.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 22:58 budivelnik написав: Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....

Ви відноситись до тих хто лоханувся

Чи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?

Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....Ви відноситись до тих хто лоханувсяЧи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?



Конечно, пуйло не всемогущий. К лику всемогущих его как раз такие как ты склонны относить. Он "просто" прилагает минимальные усилия для получения преследуемого результата. И да - ему достаточно было забрать Крым, чтобы укрепить там военную базу, и устроить бойню на Донбассе для вмешательства в нашу внутреннюю политику.



Что касается меня - я не участвовал ни в чьих корыстных сценариях, ни на майдане в Киеве, ни на площади Ленина в Симферополе. Так что себе голову пеплом посыпь! А мне - не за что.



budivelnik написав: Так дрібниці в принципі..

парочку розжижувальних терміналів побудувати

Парочку газовозів замовити і виготовити

З турками про Босфор домовитись

З москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпали

Ну і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудувати

Фігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..

а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....

Так дрібниці в принципі..парочку розжижувальних терміналів побудуватиПарочку газовозів замовити і виготовитиЗ турками про Босфор домовитисьЗ москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпалиНу і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудуватиФігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....



Очень слабая позиция - тебя послушать, так москалям как раз сдаваться нужно, чтобы ничего не менять! СПГ-терминал не нужен - у нас более 1 трлн разведанных собственных запасов газа - нужно не языком чесать и миллиардные бонусы мошенникам раздавать, а инвестировать в добычу! Что касается нефти - а вот ее как раз через Босфор возить без проблем - было бы желание. Да, видимо, Медведчук неплохо отстегивает за сохранение статус-кво... Конечно, пуйло не всемогущий. К лику всемогущих его как раз такие как ты склонны относить. Он "просто" прилагает минимальные усилия для получения преследуемого результата. И да - ему достаточно было забрать Крым, чтобы укрепить там военную базу, и устроить бойню на Донбассе для вмешательства в нашу внутреннюю политику.Что касается меня - я не участвовал, ни на майдане в Киеве, ни на площади Ленина в Симферополе. Так что себе голову пеплом посыпь! А мне - не за что.Очень слабая позиция - тебя послушать, так москалям как раз сдаваться нужно, чтобы ничего не менять! СПГ-терминал не нужен - у нас более 1 трлн разведанных собственных запасов газа - нужно не языком чесать и миллиардные бонусы мошенникам раздавать, а инвестировать в добычу! Что касается нефти - а вот ее как раз через Босфор возить без проблем - было бы желание. Да, видимо, Медведчук неплохо отстегивает за сохранение статус-кво... zРадио

Повідомлень: 2099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 1628 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 23:04 budivelnik написав: baran написав: budivelnik написав: 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...

2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался Я щось не зрозумів

1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського

2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою

3 Мене непокоїть тільки одне

Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...

Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого

В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг

Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...

Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.

До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...

Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка

Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..

Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував. Я щось не зрозумів1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою3 Мене непокоїть тільки однеМасова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічогоВ мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досягПрохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадкаАле може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.

Такое положение в любом обществе.

Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.



Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.



То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития. Такое положение в любом обществе.Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития. detroytred

Повідомлень: 21665 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1865 раз. Подякували: 3209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 23:20 zРадио написав: Конечно, пуйло не всемогущий. Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.

Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):

1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.

2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.

3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).

По відношенню до України:

4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.

5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.

6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).

Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. andrijk777

Повідомлень: 1299 З нами з: 11.11.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2731273227332734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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