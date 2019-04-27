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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 кві, 2019 22:48
Вкладчик1234 написав:
А чем Украина отличается, если своя капуста, картошка и лук - дороже, чем импорт из Азии? Це перемога?
Питання рівня середньої школи.
Напевне тому що в Азії(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) кращий клімат, дешевша робоча сила чи можливо кращі технології/продуктивність праці.
Думаю останній варіант не правдивий(це не Китай чи Японія). Скоріш за все має місце 1+2 варіанти.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 22:58
budivelnik написав:
Отже не пуйло всемогутнє..., а населення яке пуйлу повірило трошки лоханулось....
Ви відноситись до тих хто лоханувся
Чи до тих хто пропонує тим хто не лоханувся-лоханутись?
Конечно, пуйло не всемогущий. К лику всемогущих его как раз такие как ты склонны относить. Он "просто" прилагает минимальные усилия для получения преследуемого результата. И да - ему достаточно было забрать Крым, чтобы укрепить там военную базу, и устроить бойню на Донбассе для вмешательства в нашу внутреннюю политику.
Что касается меня - я не участвовал ни в чьих корыстных сценариях
, ни на майдане в Киеве, ни на площади Ленина в Симферополе. Так что себе голову пеплом посыпь! А мне - не за что.
budivelnik написав:
Так дрібниці в принципі..
парочку розжижувальних терміналів побудувати
Парочку газовозів замовити і виготовити
З турками про Босфор домовитись
З москаликами щоб вони газовози в Чорному морі не чіпали
Ну і поклади газу-нафти в Європі знайти...або з Норвегії-Азербайджану-Катару парочку газогонів збудувати
Фігня якась , всього так мільярдів 50-100 коштує , та й проекти подібного рівня років на 10-20 затягуються від початку до закінчення..
а з педераційниками ми навіть в 2013 воювати не збирались , цілувались в десна. вірили що ми для них брати....
Очень слабая позиция - тебя послушать, так москалям как раз сдаваться нужно, чтобы ничего не менять! СПГ-терминал не нужен - у нас более 1 трлн разведанных собственных запасов газа - нужно не языком чесать и миллиардные бонусы мошенникам раздавать, а инвестировать в добычу! Что касается нефти - а вот ее как раз через Босфор возить без проблем - было бы желание. Да, видимо, Медведчук неплохо отстегивает за сохранение статус-кво...
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Додано: Суб 27 кві, 2019 23:04
budivelnik написав: baran написав: budivelnik написав:
1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...
2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів
1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського
2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою
3 Мене непокоїть тільки одне
Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...
Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого
В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг
Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...
Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.
До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...
Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка
Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..
Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.
Такое положение в любом обществе.
Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.
Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.
То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 23:20
zРадио написав:
Конечно, пуйло не всемогущий.
Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.
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