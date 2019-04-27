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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2731273227332734 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 93 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 18 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 93 Додано: Суб 27 кві, 2019 23:04 budivelnik написав: baran написав: budivelnik написав: 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...

2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. 1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись. настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался Я щось не зрозумів

1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського

2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою

3 Мене непокоїть тільки одне

Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...

Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого

В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг

Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...

Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.

До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...

Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка

Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..

Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував. Я щось не зрозумів1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою3 Мене непокоїть тільки однеМасова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічогоВ мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досягПрохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадкаАле може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.

Такое положение в любом обществе.

Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.



Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.



То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития. Такое положение в любом обществе.Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития. detroytred

Повідомлень: 21665 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1865 раз. Подякували: 3210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 23:20 zРадио написав: Конечно, пуйло не всемогущий. Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.

Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):

1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.

2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.

3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).

По відношенню до України:

4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.

5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.

6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).

Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. Брехня.Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).По відношенню до України:4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20. andrijk777

Повідомлень: 1299 З нами з: 11.11.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 01:31 budivelnik написав: zРадио написав: Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%. Путін збрехав про подвійну переплату

підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...

1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)

2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)

3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...



От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...

А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись. Путін збрехав про подвійну переплатупідозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.

С обвинениями хорошо.

Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?

Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами?

Топить кизяками будем? С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.С обвинениями хорошо.Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ, т.е. мы с вами?Топить кизяками будем?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12921 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4201 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 01:44 Оранжевый-хит сезона написав: .....

а нам достаточно увеличить добычу на 5% .....а нам достаточно увеличить добычу на 5%



Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12921 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4201 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 01:49 budivelnik написав: investorkiev написав: Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет? Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет? 1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії....

2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво...

а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет...

б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)



Таким чином

Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери) 1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії....2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво...а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет...б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)Таким чиномПереселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)

Вы очень плохо знакомы с жизнью наших эмигрантов.

А скорее, вообще не знакомы.

Лучше всё же не писать о том, о чём Вы не знаете. Выплохо знакомы с жизнью наших эмигрантов.А скорее, вообще не знакомы.Лучше всё же не писать о том, о чём Вы не знаете.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12921 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4201 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 02:44 budivelnik написав: .

......................

1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь... ......................1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і...

Не буду врать, когда были встречи с Меркель и Обамой не помню.

Но вот насчёт Минска Вы соврамши.

Инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко состоялась 7 июня 2014 года.

26 августа 2014 Порошенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Минске.

Если 26 августа это до инаугурации, то конечно.



Я уж молчу о том, что тогда президента вообще не было до инаугурации Порошенко. Был и.о. с не совсем законным статусом. Сейчас президент есть.



Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад...

Ситуацию в ОРДЛО не знаю, говорить не буду.

А вот в Крыму особых жалоб нет. Не буду врать, когда были встречи с Меркель и Обамой не помню.Но вот насчёт Минска Вы соврамши.Инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко состоялась 7 июня 2014 года.26 августа 2014 Порошенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Минске.Если 26 августа этоинаугурации, то конечно.Я уж молчу о том, что тогда президента вообще не было до инаугурации Порошенко. Был и.о. с не совсем законным статусом. Сейчас президент есть.Ситуацию в ОРДЛО не знаю, говорить не буду.А вот в Крыму особых жалоб нет.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12921 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4201 раз. Подякували: 3840 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 02:47 Re: Політичні дискусії Кстати, ЛАД, раз вам не спится и в который раз поднимается тема о "трамвайности" текущей.

Никто не запрещает, а даже наоборот, только поддерживаю, если будут созданы альтернативные дискуссионные темы по политике, языку, и пр. Faceless

Модератор Повідомлень: 24562 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5790 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2731273227332734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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