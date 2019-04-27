Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів... 2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів 1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського 2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою 3 Мене непокоїть тільки одне Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить... Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію... Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами. До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту... Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може.. Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.
Такое положение в любом обществе. Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.
Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.
То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития.
Брехня. Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України): 1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках. 2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років. 3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше). По відношенню до України: 4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю. 5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську. 6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році). Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.
zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%... 1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища) 2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%) 3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве... А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже. С обвинениями хорошо. Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит? Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами? Топить кизяками будем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
investorkiev написав:Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет?
1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії.... 2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво... а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет... б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)
Таким чином Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)
Вы очень плохо знакомы с жизнью наших эмигрантов. А скорее, вообще не знакомы. Лучше всё же не писать о том, о чём Вы не знаете.
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budivelnik написав:. ...................... 1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...
Не буду врать, когда были встречи с Меркель и Обамой не помню. Но вот насчёт Минска Вы соврамши. Инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко состоялась 7 июня 2014 года. 26 августа 2014 Порошенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Минске. Если 26 августа это до инаугурации, то конечно.
Я уж молчу о том, что тогда президента вообще не было до инаугурации Порошенко. Был и.о. с не совсем законным статусом. Сейчас президент есть.
Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад...
Ситуацию в ОРДЛО не знаю, говорить не буду. А вот в Крыму особых жалоб нет.
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Кстати, ЛАД, раз вам не спится и в который раз поднимается тема о "трамвайности" текущей. Никто не запрещает, а даже наоборот, только поддерживаю, если будут созданы альтернативные дискуссионные темы по политике, языку, и пр.
Faceless написав:Кстати, ЛАД, раз вам не спится и в который раз поднимается тема о "трамвайности" текущей. Никто не запрещает, а даже наоборот, только поддерживаю, если будут созданы альтернативные дискуссионные темы по политике, языку, и пр.
Тут уже не "трамвайность", а тяжёлый бред. Но смысл создавать новые темы? При такой модерации там будет то же самое. Не знаю, тут prodigy уже предлагал вопросы к обсуждению. На его пост не обратили внимание, возможно, из-за того, что ещё не закончились выборы и страсти полыхали вовсю. Я бы предложил несколько другие вопросы. Но это, скорее, не сегодня. Во-первых, сегодня праздник, во-вторых, мне поручили внуков, так что времени не будет. А чего Вам не спится? Ночное дежурство? Или следите, чтобы я не написал чего не надо?
Кстати, всех верующих поздравляю с праздником! Ребята, давайте жить дружно!
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