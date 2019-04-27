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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2732273327342735>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 93
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 23:04

  budivelnik написав:
  baran написав:
  budivelnik написав:1 Станом на сьогодні, збитки від санкцій і так далі (наприклад мінус 52% банківської системи ) на порядок перевищують наші теоретичні втрати від дій педераційників по перекриттю для нас енергоресурсів...
2 Станом на сьогодні у нас великий Зе президент ,який при підтримці 75% прихильників - топне ножкою і пуйло побіжить ховатись.
настоящий "патриот"! главное чтоб в рашке всё х****** было и Зе обосрался
Я щось не зрозумів
1 Якщо рашці стане погано від її дій які вона проводить проти України - то мені від цього може бути тільки добре, бо я живу в Україні, при чому не залежно від того я голосував за Порошенка чи Зеленського
2 Якщо для того щоб росії стало погано,а Україні добре-Зеленський повинен обісратись - то я готовий скупити максимум пургену і навіть готовий разом з Зеленським запивати його касторкою
3 Мене непокоїть тільки одне
Масова і одночасна втрата голосувавших за Зеленського-надій що він для них щось Зробить...
Я від Зеленського чи Порошенка(чи Януковича-Ющенка-Кучми-Кравчука-Горбачова-Андропова-Черненко-Брежнєва) - не очікував особисто для себе нічого
В мене було одне прохання до них - не заважайте..вони мені не заважали- я чогось досяг
Прохання симпатиківв Зеленського до Зеленського - зробіть нам щось...- той зробив, поїхав в Турцію...
Як на мене, справжні послідовники повинні повторити його фінт вухами.
До речі - розхльобувати блокаду поставок енергоресурсів треба буде вже де юре Зеленському Президенту...
Як він це зробить і чим цьому може допомогти поїздка в турцію - для мене загадка
Але може він щось знає такого чого не знаю я?-Може..
Тому він Президент, а я, так собі, при 6-ти Президентах досить непогано себе почував.

Такое положение в любом обществе.
Наиболее сильные достигают хорошего выхлопа в любых условиях. При любых властях.

Но общий результат-выхлоп максимален там, где созданы условия для результативной работы средних и даже слабых.

То есть не призывами *работа лучше* и пр. пропагандой добиваются результата на всем рынке, а созданием условий для развития.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 23:20

  zРадио написав:Конечно, пуйло не всемогущий.

Брехня.
Путін(його Росія) є дуже могутній (по відношенню до України):
1. Росія авторитарна держава. Вся влада в його руках.
2. Путін править вже 19 років, в той час як президенти України/США і т.д. правлять по 5 років. Це дає йому величезні переваги і дозволяє будувати довгострокові стратегії. Наприклад по Криму стратегії будувались 20+ років.
3. Росія майже не залежить(на сьогоднішній день) від світу, зате світ(зокрема Європа) сильно залежать від російської сировини(газ, нафта і інше).
По відношенню до України:
4. Російська армія в десятки разів сильніша за українську. І має ядерну зброю.
5. Російська економіка в 10 разів(приблизно) потужніша за українську.
6. В Путіна є готова агентурна мережа в Україні, є сильні проросійські позиції (зараз це вже менше ніж в 2014 році).
Якби зараз був 1919 рік, Україна б вже давно була російським федеральним округом. Слава Богу що зараз 21 століття, а не 20.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 01:31

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...

От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.

С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.
С обвинениями хорошо.
Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?
Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами?
Топить кизяками будем?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 01:44

  Оранжевый-хит сезона написав:.....
а нам достаточно увеличить добычу на 5%

:?: :?: :?:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 01:49

  budivelnik написав:
  investorkiev написав:Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет?
1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії....
2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво...
а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет...
б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)

Таким чином
Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)

Вы очень плохо знакомы с жизнью наших эмигрантов.
А скорее, вообще не знакомы.
Лучше всё же не писать о том, о чём Вы не знаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 02:44

  budivelnik написав:.
......................
1 Порошенко за 3 дні до своєї інавгурації провів перемовини з Меркель , Обамою і в Мінську приймав Участь...

Не буду врать, когда были встречи с Меркель и Обамой не помню.
Но вот насчёт Минска Вы соврамши.
Инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко состоялась 7 июня 2014 года.
26 августа 2014 Порошенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Минске.
Если 26 августа это до инаугурации, то конечно.

Я уж молчу о том, что тогда президента вообще не было до инаугурации Порошенко. Был и.о. с не совсем законным статусом. Сейчас президент есть.

Одні в Криму з ОРДЛО вже одному повірили - маєте наочний приклад...

Ситуацию в ОРДЛО не знаю, говорить не буду.
А вот в Крыму особых жалоб нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 02:47

Re: Політичні дискусії

Кстати, ЛАД, раз вам не спится и в который раз поднимается тема о "трамвайности" текущей.
Никто не запрещает, а даже наоборот, только поддерживаю, если будут созданы альтернативные дискуссионные темы по политике, языку, и пр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 03:15

  Faceless написав:Кстати, ЛАД, раз вам не спится и в который раз поднимается тема о "трамвайности" текущей.
Никто не запрещает, а даже наоборот, только поддерживаю, если будут созданы альтернативные дискуссионные темы по политике, языку, и пр.

Тут уже не "трамвайность", а тяжёлый бред.
Но смысл создавать новые темы?
При такой модерации там будет то же самое.
Не знаю, тут prodigy уже предлагал вопросы к обсуждению. На его пост не обратили внимание, возможно, из-за того, что ещё не закончились выборы и страсти полыхали вовсю.
Я бы предложил несколько другие вопросы.
Но это, скорее, не сегодня.
Во-первых, сегодня праздник, во-вторых, мне поручили внуков, так что времени не будет.
А чего Вам не спится? Ночное дежурство? Или следите, чтобы я не написал чего не надо? :)

Кстати, всех верующих поздравляю с праздником!
Ребята, давайте жить дружно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 06:06

Для любителів розмовляти про "братів" з-за поребрика:

Цель военного руководства России - вернуть статус сверхдержавы, для чего понадобится "вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов

Кривонос подчеркнул, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше"


https://m.censor.net.ua/news/3124755/rf ... jatsya_kak
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 07:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?

https://www.rbc.ua/ukr/news/realnyy-rev ... 2013171700
Реальний реверс газу з Європи в Україну можливий в обсязі до 16 млрд куб. м на рік

Звісно, трохи дорожче, ніж зараз, але Путін Хйло, тому все закономірно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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