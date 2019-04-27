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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2732273327342735

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 93
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
18
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:51

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Кривонос подчеркнул, что России "категорически невыгодно заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше"

https://m.censor.net.ua/news/3124755/rf ... jatsya_kak


Наконец то до профессоров начинает доходить, что Порошенко был для Путина самой идеальной кандидатурой на этих выборах.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:По заветам Тэтчер? Зачем заниматься увеличением добычи, когда можно взвиньтить тарифы
Маски скинуті?
Теччер зробила Англію бідною?
Труси чи хрестик?

яРадiо мае на уазi, що Украiна+Росiя мае мати десь 25 млн населення (для обслуговування труби), така воля Тетчер
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:58

  freeze написав:
Frant написав:Кривонос подчеркнул, что России "категорически невыгодно заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше"

https://m.censor.net.ua/news/3124755/rf ... jatsya_kak


Наконец то до профессоров начинает доходить, что Порошенко был для Путина самой идеальной кандидатурой на этих выборах.

И поэтому Кривонос пошёл в "команду Порошенка" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:10

  ЛАД написав:С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.
С обвинениями хорошо.
Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?
Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами?
Топить кизяками будем?

1. э термiнал Свiноусцье (Польша),
2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю
3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:16

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:И поэтому Кривонос пошёл в "команду Порошенка" :)


Да, странный товарищ этот Кривонос, вместо того чтобы стать надолго министром обороны, как предлагал ему Зе, и внести достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, выбрал поработать пару месяцев на какой то невнятной должности зама в СНБО.
Наверное и хорошо, что так получилось. Все таки министр обороны обязан уметь не только воевать, но и думать аналитически и наперед.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:19

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!
... будьте всі здорові, багаті, щасливі!!!
- БУДЬТЕ І ЗАЛИШАЙТЕСЯ ЛЮДЬМИ!... а не свинарчуками)))

п. с.
... як добре, що довкола вже все заЗеленіло! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:20

  zРадио написав:
Очень слабая позиция - тебя послушать, так москалям как раз сдаваться нужно, чтобы ничего не менять! СПГ-терминал не нужен - у нас более 1 трлн разведанных собственных запасов газа - нужно не языком чесать и миллиардные бонусы мошенникам раздавать, а инвестировать в добычу! Что касается нефти - а вот ее как раз через Босфор возить без проблем - было бы желание. Да, видимо, Медведчук неплохо отстегивает за сохранение статус-кво...

1. було би вигiдно - добували би, якщо газ глибоко, то нема сенсу
2. термiнал зрiдженого газу в Польщi
3. пробували: вишки Бойка, де вони тепер
4. за 5 рокiв перейде свiт на електрокари, попит на нафту/газ впаде - новi газопроводи (Пiвнiчний-Пiвденний) - грошi на вiтер
5. думаю, нарештi, вiзьмуться за енергоефективнiсть
6. альтернативнi джерела енергii
.... т.д., т.п.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:20

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:И поэтому Кривонос пошёл в "команду Порошенка" :)


Да, странный товарищ этот Кривонос, вместо того чтобы стать надолго министром обороны, как предлагал ему Зе, и внести достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, выбрал поработать пару месяцев на какой то невнятной должности зама в СНБО.
Наверное и хорошо, что так получилось. Все таки министр обороны обязан уметь не только воевать, но и думать аналитически и наперед.

В данном случае, у меня вопрос к Зе: как можно включать в свою "потенциальную команду" таких перебежчиков?

Нужно было более тщательно его проверить, прежде чем ему что-то предлагать.

А то так и Порошенко своих "кротов" напредлагает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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