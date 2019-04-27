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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 07:30
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 28 кві, 2019 08:51
Re: Політичні дискусії
Наконец то до профессоров начинает доходить, что Порошенко был для Путина самой идеальной кандидатурой на этих выборах.
Додано: Нед 28 кві, 2019 08:52
яРадiо мае на уазi, що Украiна+Росiя мае мати десь 25 млн населення (для обслуговування труби), така воля Тетчер
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 кві, 2019 08:58
И поэтому Кривонос пошёл в "команду Порошенка"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:10
1. э термiнал Свiноусцье (Польша),
2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю
3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:16
Re: Політичні дискусії
Да, странный товарищ этот Кривонос, вместо того чтобы стать надолго министром обороны, как предлагал ему Зе, и внести достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, выбрал поработать пару месяцев на какой то невнятной должности зама в СНБО.
Наверное и хорошо, что так получилось. Все таки министр обороны обязан уметь не только воевать, но и думать аналитически и наперед.
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:19
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!
... будьте всі здорові, багаті, щасливі!!!
- БУДЬТЕ І ЗАЛИШАЙТЕСЯ ЛЮДЬМИ!... а не свинарчуками)))
п. с.
... як добре, що довкола вже все заЗеленіло!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:20
1. було би вигiдно - добували би, якщо газ глибоко, то нема сенсу
2. термiнал зрiдженого газу в Польщi
3. пробували: вишки Бойка, де вони тепер
4. за 5 рокiв перейде свiт на електрокари, попит на нафту/газ впаде - новi газопроводи (Пiвнiчний-Пiвденний) - грошi на вiтер
5. думаю, нарештi, вiзьмуться за енергоефективнiсть
6. альтернативнi джерела енергii
.... т.д., т.п.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:20
В данном случае, у меня вопрос к Зе: как можно включать в свою "потенциальную команду" таких перебежчиков?
Нужно было более тщательно его проверить, прежде чем ему что-то предлагать.
А то так и Порошенко своих "кротов" напредлагает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:41
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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