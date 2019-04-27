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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 94
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
19
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:45

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:04

Re: Політичні дискусії

Минутка демографии http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
январь-февраль Киев отрицательная демография в 6 районах из 10
а ещё год назад была положительная
по итогам года будет минус 300 000 населения Украины
в 2021 году останется три города милионника
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Минутка демографии http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
январь-февраль Киев отрицательная демография в 6 районах из 10
а ещё год назад была положительная
по итогам года будет минус 300 000 населения Украины
в 2021 году останется три города милионника

Укро-бидло-еліта керує державою.
Гроші з України вивозяться
Ніхто сюди нічого не інвестує.

Результат не забарився, за 28 років
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:20

  Вкладчик1234 написав:Зображення



Всем уже ясно, что настоящая рука Кремля - это был По, управляемый командами Медведчука. И дизель при нем поставляли, и паспорта рф не раздавали, и достаточно нагнетали, чтобы поддерживать рейтинг ху@лов в обоих странах (там Пу, у нас По).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:22

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:И поэтому Кривонос пошёл в "команду Порошенка" :)


Да, странный товарищ этот Кривонос, вместо того чтобы стать надолго министром обороны, как предлагал ему Зе, и внести достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, выбрал поработать пару месяцев на какой то невнятной должности зама в СНБО.
Наверное и хорошо, что так получилось. Все таки министр обороны обязан уметь не только воевать, но и думать аналитически и наперед.

Кривонос розумніший, ніж десяток кремлівських троллів, що паскудять на гілці
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:24

  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення



Всем уже ясно, что настоящая рука Кремля - это был По, управляемый командами Медведчука. И дизель при нем поставляли, и паспорта рф не раздавали, и достаточно нагнетали, чтобы поддерживать рейтинг ху@лов в обоих странах (там Пу, у нас По).



І Маріуполь здали, і армія гола-боса, без ракет і солярки)))

Чергова порція маячні від зефілів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:28

заслуженные и прочие аналитики, пишущие на этой ветке, не хотят думать своей головой и продолжают лить воду на мельницы ольгинских сволочей. тем даже писать ничего не нужно: сиди себе, бамбук кури, местные обучены и сами уже всё сделают.

сопоставить 3 факта: окончание транзитного договора в конце 2019г., не готовность двух обходных "потоков" взять украинский объем, склонность северо-восточных жителей устраивать предшествующий торговый шантаж.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 28 кві, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:30

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Чергова порція маячні від зефілів.

Достроково розпакували перший конверт.

Анекдот про три конверта
С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.

Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.

Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.

Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:40

  Yuri_T написав:заслуженные и прочие аналитики, пишущие на этой ветке, не хотят думать своей головой и продолжают лить воду на мельницы ольгинских сволочей. тем даже писать ничего не нужно: сиди себе, бамбук кури, местные обучены и сами уже всё сделают.

сопоставить 3 факта: окончание транзитного договора в конце 2019г., не готовность двух обходных "потоков" взять украинский объем, склонность северо-восточных жителей устраивать предшествующий торговый шантаж.

Зе-біли!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:42

  Frant написав:Кривонос розумніший, ніж десяток кремлівських троллів, що паскудять на гілці


Что "профессор" злоба никак не проходит, желчь прямо из желчного пузыря через желудок, пищевод прямо в рот льётся?
Будьте осторожней, желчь имеет кислую pH - зубная эмаль от постоянной злобы разъедается, будете протезами жевать, или уже так.
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