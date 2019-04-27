Додано: Нед 28 кві, 2019 10:30

Frant написав: Чергова порція маячні від зефілів. Чергова порція маячні від зефілів.

Достроково розпакували перший конверт.Анекдот про три конвертаС завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.Работники поверили, успокоились.Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".