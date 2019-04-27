|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:45
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:04
Re: Політичні дискусії
Минутка демографии
январь-февраль Киев отрицательная демография в 6 районах из 10
а ещё год назад была положительная
по итогам года будет минус 300 000 населения Украины
в 2021 году останется три города милионника
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:20
Укро-бидло-еліта керує державою.
Гроші з України вивозяться
Ніхто сюди нічого не інвестує.
Результат не забарився, за 28 років
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:20
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:22
Кривонос розумніший, ніж десяток кремлівських троллів, що паскудять на гілці
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:24
І Маріуполь здали, і армія гола-боса, без ракет і солярки)))
Чергова порція маячні від зефілів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:28
заслуженные и прочие аналитики, пишущие на этой ветке, не хотят думать своей головой и продолжают лить воду на мельницы ольгинских сволочей. тем даже писать ничего не нужно: сиди себе, бамбук кури, местные обучены и сами уже всё сделают.
сопоставить 3 факта: окончание транзитного договора в конце 2019г., не готовность двух обходных "потоков" взять украинский объем, склонность северо-восточных жителей устраивать предшествующий торговый шантаж.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 28 кві, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:30
Re: Політичні дискусії
Достроково розпакували перший конверт.
Анекдот про три конверта
С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.
Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:40
Зе-біли!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:42
Что "профессор" злоба никак не проходит, желчь прямо из желчного пузыря через желудок, пищевод прямо в рот льётся?
Будьте осторожней, желчь имеет кислую pH - зубная эмаль от постоянной злобы разъедается, будете протезами жевать, или уже так.
|