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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2734273527362737 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 94 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 19 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 94 Додано: Нед 28 кві, 2019 10:44 ФБ Михаил Подоляк Очень мудро о Порошенко и цеплянии за власть



Государственный человек обеспечил бы нормальную передачу власти

Но это не про Порошенко.

фига в кармане)...



Как же это предсказуемо). Всегда одно и тоже, когда речь заходит о славнейшем Петре Алексеевиче. Говорю - одно, а делаю ровно наоборот... С той же передачей власти, к примеру. В ночь фиаско слащавые слова о готовности подставить плечо. А на деле... На деле поиск любой зацепки, чтобы подольше посидеть в кабинете на Банковой и покрупнее нагадить нам...

Давайте откровенно. Если бы слова и дела Петра Порошенко соответствовали друг другу хоть йоту, мы бы получили естественную и корректную передачу власти. Как у тех же американцев. Где Уходящий уже не принимает решений по важным вопросам без консультации с Будущим... Так вот, ПА, не будь в нем столько зла и ненависти к нам, приглашал бы Владимира Александровича для консультаций по наиболее острым вопросам. И для выработки общей ответной реакции. Скажем, по формату того же неоднозначного Закона про мову. Обсудили, пришли к некоему общему мнению и выдали решение. Потом оба прокомментировали... Точно тоже и в связи с раздачей паспортов РФ. Кстати, а как так оказалось, что на оккупированных территориях очереди стоят за этими паспортами, а МИД наш только через три для приступает к разработке пакета мер?) Ладно, бесполезно уже отвечать... Дело только в том, что будь Порошенко государственником, он бы организовал адекватную передачу власти. Чтобы чуть успокоить страну и вернуть нас к общим ценностям...

Но это ведь не про Порошенко. Категорически. Он может только ухудшать. Раскалывать. Тянуть сюда самое отвратное... Во/первых, проводит бесконечные совещания с тем, чтобы придумать очередную юридическую или логистическую гадость и затянуть передачу. Все эти переносы объявления итогов ЦИК, слухи о снятии судьи КС, парламентские движи... Во/вторых, продолжает тратить энный ресурс на оскобительную pr-грязь. Его ... находят какой-то малозначимый эпизод - скажем, двухдневную поездку Зеленского с детьми в Турцию - и начинают это раскручивать. Максимально вонюче и оскорбительно. По-крысиному. Чтобы в итоге Геращенко опять разместила у себя «пост идиота» - «ПА, бедняжка, вообще не имел выходных. Дико и беспробудно пахал...» Ага, точно). Мы же здесь все тупые и совсем без памяти, а потому категорически не помним о десятках испанских каникул ПА и его сказочной жратве на Мальдивах)... В/третьих, команда Порошенко блокирует любые встречные инициативы команды Зеленского. По всем уровням. Никаких коммуникаций и никаких допусков. И таким образом хочет изолировать их на ближайшие 30 дней, чтобы потом сразу в бой)...

Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем... freeze 4 Повідомлень: 11315 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3531 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 10:54 flyman написав: ЛАД написав: С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.

С обвинениями хорошо.

Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?

Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами?

Топить кизяками будем? С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.С обвинениями хорошо.Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ, т.е. мы с вами?Топить кизяками будем?

1. э термiнал Свiноусцье (Польша),

2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю

3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв) 1. э термiнал Свiноусцье (Польша),2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв)



1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.



2. Это невозможно сделать так же быстро, как возможно прекрутить вентиль на Западе РФ для лишения нас газа в одночасье.



3. Тоже самое - это крайне длительный процесс, а мерзнуть придется сразу.



И специально для Yuri_T, который в привычном для себя стиле чайки (прилетел-насрал-улетел) заговорил о неспособности РФ прокачивать нужные в ЕС объемы даже после запуска СП2 - да, это действительно так.



Но во-первых, на подходе не только СП2, но и ТП (Турецкий Поток) с нитками до Балкан. А сегодня Южная Европа бОльшую часть российского газа получает через украинскую трубу.



А во-вторых, даже без ТП с запуском одного СП2 Газпром сможет обходиться без украинской трубы 8-9 месяцев в году, а значит в эти периоды может направлять лишь технические объемы по ГТС (и мы на это согласимся, потому что так нам прикажет Брюссель, являющийся одним из ключевых спонсоров Украины). Соответственно, нам нечем будет делать запасы ПХГ, и зимой придется мерзнуть даже если давление в трубе будет высокое. 1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.2. Это невозможно сделать так же быстро, как возможно прекрутить вентиль на Западе РФ для лишения нас газа в одночасье.3. Тоже самое - это крайне длительный процесс, а мерзнуть придется сразу.И специально для, который в привычном для себя стиле чайки (прилетел-насрал-улетел) заговорил о неспособности РФ прокачивать нужные в ЕС объемы даже после запуска СП2 - да, это действительно так.Но во-первых, на подходе не только СП2, но и ТП (Турецкий Поток) с нитками до Балкан. А сегодня Южная Европа бОльшую часть российского газа получает через украинскую трубу.А во-вторых, даже без ТП с запуском одного СП2 Газпром сможет обходиться без украинской трубы 8-9 месяцев в году, а значит в эти периоды может направлять лишь технические объемы по ГТС (и мы на это согласимся, потому что так нам прикажет Брюссель, являющийся одним из ключевых спонсоров Украины). Соответственно, нам нечем будет делать запасы ПХГ, и зимой придется мерзнуть даже если давление в трубе будет высокое. zРадио

Повідомлень: 2100 З нами з: 02.05.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 1633 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2734273527362737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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