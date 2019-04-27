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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:45
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:22
Кривонос розумніший, ніж десяток кремлівських троллів, що паскудять на гілці
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:28
заслуженные и прочие аналитики, пишущие на этой ветке, не хотят думать своей головой и продолжают лить воду на мельницы ольгинских сволочей. тем даже писать ничего не нужно: сиди себе, бамбук кури, местные обучены и сами уже всё сделают.
сопоставить 3 факта: окончание транзитного договора в конце 2019г., не готовность двух обходных "потоков" взять украинский объем, склонность северо-восточных жителей устраивать предшествующий торговый шантаж.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 28 кві, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:30
Re: Політичні дискусії
Достроково розпакували перший конверт.
Анекдот про три конверта
С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.
Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:40
Зе-біли!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:44
ФБ Михаил Подоляк Очень мудро о Порошенко и цеплянии за власть
Государственный человек обеспечил бы нормальную передачу власти
Но это не про Порошенко.
фига в кармане)...
Как же это предсказуемо). Всегда одно и тоже, когда речь заходит о славнейшем Петре Алексеевиче. Говорю - одно, а делаю ровно наоборот... С той же передачей власти, к примеру. В ночь фиаско слащавые слова о готовности подставить плечо. А на деле... На деле поиск любой зацепки, чтобы подольше посидеть в кабинете на Банковой и покрупнее нагадить нам...
Давайте откровенно. Если бы слова и дела Петра Порошенко соответствовали друг другу хоть йоту, мы бы получили естественную и корректную передачу власти. Как у тех же американцев. Где Уходящий уже не принимает решений по важным вопросам без консультации с Будущим... Так вот, ПА, не будь в нем столько зла и ненависти к нам, приглашал бы Владимира Александровича для консультаций по наиболее острым вопросам. И для выработки общей ответной реакции. Скажем, по формату того же неоднозначного Закона про мову. Обсудили, пришли к некоему общему мнению и выдали решение. Потом оба прокомментировали... Точно тоже и в связи с раздачей паспортов РФ. Кстати, а как так оказалось, что на оккупированных территориях очереди стоят за этими паспортами, а МИД наш только через три для приступает к разработке пакета мер?) Ладно, бесполезно уже отвечать... Дело только в том, что будь Порошенко государственником, он бы организовал адекватную передачу власти. Чтобы чуть успокоить страну и вернуть нас к общим ценностям...
Но это ведь не про Порошенко. Категорически. Он может только ухудшать. Раскалывать. Тянуть сюда самое отвратное... Во/первых, проводит бесконечные совещания с тем, чтобы придумать очередную юридическую или логистическую гадость и затянуть передачу. Все эти переносы объявления итогов ЦИК, слухи о снятии судьи КС, парламентские движи... Во/вторых, продолжает тратить энный ресурс на оскобительную pr-грязь. Его ... находят какой-то малозначимый эпизод - скажем, двухдневную поездку Зеленского с детьми в Турцию - и начинают это раскручивать. Максимально вонюче и оскорбительно. По-крысиному. Чтобы в итоге Геращенко опять разместила у себя «пост идиота» - «ПА, бедняжка, вообще не имел выходных. Дико и беспробудно пахал...» Ага, точно). Мы же здесь все тупые и совсем без памяти, а потому категорически не помним о десятках испанских каникул ПА и его сказочной жратве на Мальдивах)... В/третьих, команда Порошенко блокирует любые встречные инициативы команды Зеленского. По всем уровням. Никаких коммуникаций и никаких допусков. И таким образом хочет изолировать их на ближайшие 30 дней, чтобы потом сразу в бой)...
Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем...
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:54
1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.
2. Это невозможно сделать так же быстро, как возможно прекрутить вентиль на Западе РФ для лишения нас газа в одночасье.
3. Тоже самое - это крайне длительный процесс, а мерзнуть придется сразу.
И специально для Yuri_T, который в привычном для себя стиле чайки (прилетел-насрал-улетел) заговорил о неспособности РФ прокачивать нужные в ЕС объемы даже после запуска СП2 - да, это действительно так.
Но во-первых, на подходе не только СП2, но и ТП (Турецкий Поток) с нитками до Балкан. А сегодня Южная Европа бОльшую часть российского газа получает через украинскую трубу.
А во-вторых, даже без ТП с запуском одного СП2 Газпром сможет обходиться без украинской трубы 8-9 месяцев в году, а значит в эти периоды может направлять лишь технические объемы по ГТС (и мы на это согласимся, потому что так нам прикажет Брюссель, являющийся одним из ключевых спонсоров Украины). Соответственно, нам нечем будет делать запасы ПХГ, и зимой придется мерзнуть даже если давление в трубе будет высокое.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:59
... а так, на хвилинку:
По - президент
Зе - актор/шоумен
По - Мальдіви!
Зе - Туреччина
По - на тиждень!
Зе - на 2 дні
По - відпочивати!(жарити Мальвін)
Зе - по справах(повіз дитину на творчий конкурс)
По - спустив ПІВ ЛЯМА ДОЛАРІВ(!) - не факт, що своїх, раз "пасеться" на оборомпромі і взагалі, біля держ-корита!
Зе - спустив явно, що менше і явно, що СВОЇ - ЧЕСНО ЗАРОБЛЕНІ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:05
Re: Політичні дискусії
Ще сітки забув, військовий стан, фальсифікації - що там ще зрадофіли вигадували?
Може Зе ще в дупу поцілувати, че вже зразу Бе?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:05
А бреда по-свежее ты не нашел? Ну очень полезно примерять реалии 2013-го на проблемы 2020-го...
За это время развивающаяся, а не стагнирующая, Восточная Европа увеличила собственные потребности на 25%, а стагнирующая, а не развивающаяся Украина - уменьшила на 45%!
Разницу ощущаешь? На сегодня поставки с западных границ Украины возможны в объеме не более 4-х млрд кубов в год, и только при отсуствии дефицита в Восточной Европе, который однозначно будет иметь место, если украинская ГТС останется без газа.
А нам минимум нужно импортировать 10 млрд в год!!! Иначе март 2018-го (акция "Прикруты" - закрытые детские сады, школы, университеты и стационары) покажется раем!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 кві, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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