Додано: Нед 28 кві, 2019 10:44

ФБ Михаил Подоляк Очень мудро о Порошенко и цеплянии за власть



Государственный человек обеспечил бы нормальную передачу власти

Но это не про Порошенко.

фига в кармане)...



Как же это предсказуемо). Всегда одно и тоже, когда речь заходит о славнейшем Петре Алексеевиче. Говорю - одно, а делаю ровно наоборот... С той же передачей власти, к примеру. В ночь фиаско слащавые слова о готовности подставить плечо. А на деле... На деле поиск любой зацепки, чтобы подольше посидеть в кабинете на Банковой и покрупнее нагадить нам...

Давайте откровенно. Если бы слова и дела Петра Порошенко соответствовали друг другу хоть йоту, мы бы получили естественную и корректную передачу власти. Как у тех же американцев. Где Уходящий уже не принимает решений по важным вопросам без консультации с Будущим... Так вот, ПА, не будь в нем столько зла и ненависти к нам, приглашал бы Владимира Александровича для консультаций по наиболее острым вопросам. И для выработки общей ответной реакции. Скажем, по формату того же неоднозначного Закона про мову. Обсудили, пришли к некоему общему мнению и выдали решение. Потом оба прокомментировали... Точно тоже и в связи с раздачей паспортов РФ. Кстати, а как так оказалось, что на оккупированных территориях очереди стоят за этими паспортами, а МИД наш только через три для приступает к разработке пакета мер?) Ладно, бесполезно уже отвечать... Дело только в том, что будь Порошенко государственником, он бы организовал адекватную передачу власти. Чтобы чуть успокоить страну и вернуть нас к общим ценностям...

Но это ведь не про Порошенко. Категорически. Он может только ухудшать. Раскалывать. Тянуть сюда самое отвратное... Во/первых, проводит бесконечные совещания с тем, чтобы придумать очередную юридическую или логистическую гадость и затянуть передачу. Все эти переносы объявления итогов ЦИК, слухи о снятии судьи КС, парламентские движи... Во/вторых, продолжает тратить энный ресурс на оскобительную pr-грязь. Его ... находят какой-то малозначимый эпизод - скажем, двухдневную поездку Зеленского с детьми в Турцию - и начинают это раскручивать. Максимально вонюче и оскорбительно. По-крысиному. Чтобы в итоге Геращенко опять разместила у себя «пост идиота» - «ПА, бедняжка, вообще не имел выходных. Дико и беспробудно пахал...» Ага, точно). Мы же здесь все тупые и совсем без памяти, а потому категорически не помним о десятках испанских каникул ПА и его сказочной жратве на Мальдивах)... В/третьих, команда Порошенко блокирует любые встречные инициативы команды Зеленского. По всем уровням. Никаких коммуникаций и никаких допусков. И таким образом хочет изолировать их на ближайшие 30 дней, чтобы потом сразу в бой)...

Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем...