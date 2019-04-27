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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:06
baran написав:budivelnik
пока там их збыткы пэрэвыщують- худой сдохнет, если перефразировать поговорку
1 Я товстий
2 Худі як правило ті хто не сам вчиться ловити рибу- а ті хто чекають щоб їх нагодували.
Чомусь в мене в голові категорія тих хто очікують нагодовування- сильно переплелась з симпатиками Зеленського..
Тому якщо цих худих поменшає за рахунок переходу в категорію сам себе нагодую - мені тільки на руку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:07
zРадио написав:
1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.
Терміналів купа, і вони недогружені. Якщо газмяс захоче заблокувати експорт, то буде у всіх дупа, а не тільки в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:11
ЛАД написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Путин соврал лишь в той части, где речь о двойной переплате. На самом деле - "всего-то" 20%.
Путін збрехав про подвійну переплату
підозрюваний в промосковських настроях - збрехав про всього +20%...
1 Так ми платимо на +20% більшу вартість ніж моглиб отримати зх росії( при цьому моглиб - і отримали - у випадку з росією це .... ймовірність прильоту марсіан - вища)
2 При цьому за доставку цього газ з росії в Європу - платить росія нам ( і ці суми набагато більші ніж 20%)
3 Ви самі ж і написали - ми цей газ нікуди не доставляємо , а забираємо по дорозі...
От і виходить-не чекаючи на марсіан-Коболєв організував вже дешевше отримання газу... а москаликам від цього пердаки рве...
А симпатикам москаликів приходиться навіть побрехеньками займатись.
С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.
С обвинениями хорошо.
Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?
Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина
, т.е. мы с вами?
Топить кизяками будем?
Добре - обнулюємо Коболева...
Уявляємо що голова Нафтогазу Бойко чи Медведчук....
Газу в українському федеральному окрузі - завались...
Тільки
а - безвіз відсутній
б - ваш син в Сирії
в - ви в дупі...., або йдете стрункими шеренгами в Рай , після того як один мудельман на високих підошвах гахнув по США....
Може краще все таки кізяками?
чи будемо майбутнім дітей за примарний варіант совка розплачуватись
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:11
zРадио написав:
Разницу ощущаешь? На сегодня поставки с западных границ Украины возможны в объеме не более 4-х млрд кубов в год, и только при отсуствии дефицита в Восточной Европе, который однозначно будет иметь место, если украинская ГТС останется без газа.
А нам минимум нужно импортировать 10 млрд в год!!! Иначе март 2018-го (акция "Прикруты" - закрытые детские сады, школы, университеты и стационары) покажется раем!
Не десять, а сім, три мільярди йшли на прокачку, якої, начебто, вже не буде. Не буде постачати Раша, будуть постачати США з Катаром, тому газмяс експорт не блокує, бо, тоді, з неадекватами не будуть співробітнічати не тільки ми, а й вся Європа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:13
lapay написав: freeze написав:
Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем...
Ще сітки забув, військовий стан, фальсифікації - що там ще зрадофіли вигадували?
Може Зе ще в дупу поцілувати, че вже зразу Бе?
Я понимаю, что вам ненавистен американский опыт передачи власти.
Можете поцеловать, фото нагуглите для поцелуя или переслать ?
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:16
ЛАД написав: budivelnik написав: investorkiev написав:
Если все крупные соседи начнут давать по упрощенной процедуре гражданство (Венгрия, Польша, РФ), сколько населения останется в Украине в обозримой перспективе 5-10 лет?
1 Разів в 10 більше на км квадратний , ніж сьогодні в росії....
2 Тільки ті хто був за кордоном в тижневій поїздці( витрачаючи при цьому свої річні заощадження) думає що там все так красиво...
а - перше покоління переселенців в будь-якій державі , в цій державі є людьми другого сорту(справедливо для 99% переселенців) , так як відсутність мови,житла, друзів які допоможуть,інший менталітет...
б - друге покоління на 50% є людьми другого сорту( бо їх батьки не змогли пристосуватись/адаптуватись+в них мінімальна пенсія і так далі)
Таким чином
Переселятись ризикують тільки ті хто точно виграють,або кому нічого не світить тут (двірники-невдахи-алканавти-фантазери)
Вы очень
плохо знакомы с жизнью наших эмигрантов.
А скорее, вообще не знакомы.
Лучше всё же не писать о том, о чём Вы не знаете.
Серьозно?
А те що в мене сестра (рідна) має польське громадянство?
А те що мені в ту ж Польщу-60 км ,в Угорщину,Словаччину-300 км, в Німеччину-1200 км - і всюди в мене є знайомі...
Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ...
так що не треба фантазувати на прикладах 1% успішних , які були успішними й в Україні...
А от прикладів коли нехлюй став успішним за кордоном - мені не відомо
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:20
freeze написав:
Я понимаю, что вам ненавистен американский опыт передачи власти.
Можете поцеловать, фото нагуглите для поцелуя или переслать ?
Американські президенти, замість того, щоб переймати справи, літають на відпочинок в Туреччину і погрожують посадити попередників?
Зе сам заварив цю кашу - нехай тепер складає губи в трубочку і сьорбає, заразом і потренується, як саме треба Пуйла цілувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:20
budivelnik написав:
Те що половина
старшої родини
моєї невістки в Канаді ...
... мабуть, від добра тікали в Канаду...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:21
lapay написав: zРадио написав:
1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.
Якщо газмяс захоче заблокувати експорт, то буде у всіх дупа, а не тільки в нас.
Не ври! Пока Газпром не организовал поставки в ЕС альтернативными маршрутами, он и не заблокирует экспорт. А когда организует их - в дупе будет только Украина!
Такого сценария, что ЕС будет мерзнуть вместе с нами, не случится - мерзнуть мы будем в одиночестве!
Как только заработает СП2 и ТП (2022-й - самое позднее), путин без всякого сожаления оставит ГТС без газа, пожертвовав лишь деньгами за те 10 млрд кубов, которые импортирует непосредственно Украина.
Остальные же объемы (объемы, необходимые ЕС, превышающие 150 млрд кубов) будут полностью выполнены маршрутами в обход Украины.
Альтернатив для нас лишь 2:
1) концентрация всех экономических усилий страны на энергоэффективности, росте собственной добычи и импорте СПГ;
2) или переговоры с позиции ведомого (газовая война с РФ уже де-факто проиграна)
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zРадио
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:26
Долярчик написав: budivelnik написав:
Те що половина
старшої родини
моєї невістки в Канаді ...
... мабуть, від добра тікали в Канаду...
Ага, и половина семьи будивельника в Польше - патриотичненько!
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