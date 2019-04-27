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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 27362737273827392740> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.7 5 94 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 20% 19 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 31 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 36% 34 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 94 Додано: Нед 28 кві, 2019 11:27 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Такого сценария, что ЕС будет мерзнуть вместе с нами, не случится - мерзнуть мы будем в одиночестве!



Как только заработает СП2 и ТП (2022-й - самое позднее), путин без всякого сожаления оставит ГТС без газа, пожертвовав лишь деньгами за те 10 млрд кубов, которые импортирует непосредственно Украина.



Остальные же объемы (объемы, необходимые ЕС, превышающие 150 млрд кубов) будут полностью выполнены маршрутами в обход Украины.



Альтернатив для нас лишь 2:



1) концентрация всех экономических усилий страны на энергоэффективности, росте собственной добычи и импорте СПГ;



2) или переговоры с позиции ведомого (газовая война с РФ уже де-факто проиграна) Такого сценария, что ЕС будет мерзнуть вместе с нами, не случится - мерзнуть мы будем в одиночестве!Как только заработает СП2 и ТП (2022-й - самое позднее), путин без всякого сожаления оставит ГТС без газа, пожертвовав лишь деньгами за те 10 млрд кубов, которые импортирует непосредственно Украина.Остальные же объемы (объемы, необходимые ЕС, превышающие 150 млрд кубов) будут полностью выполнены маршрутами в обход Украины.Альтернатив для нас лишь 2:1) концентрация всех экономических усилий страны на энергоэффективности, росте собственной добычи и импорте СПГ;2) или переговоры с позиции ведомого (газовая война с РФ уже де-факто проиграна)

Так Польща сама відмовилась від російського газу. І шо?

Ми не купуєма російській газ і імпортуємо його менше, ніж Польща. Газмяс не зможе заблокувати нам європейський реверс, заспокойся вже нарешті. Так Польща сама відмовилась від російського газу. І шо?Ми не купуєма російській газ і імпортуємо його менше, ніж Польща. Газмяс не зможе заблокувати нам європейський реверс, заспокойся вже нарешті. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 8116 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1053 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:28 freeze написав: ФБ Михаил Подоляк Очень мудро о Порошенко и цеплянии за власть



Государственный человек обеспечил бы нормальную передачу власти

Но это не про Порошенко.

фига в кармане)...



Как же это предсказуемо). Всегда одно и тоже, когда речь заходит о славнейшем Петре Алексеевиче. Говорю - одно, а делаю ровно наоборот... С той же передачей власти, к примеру. В ночь фиаско слащавые слова о готовности подставить плечо. А на деле... На деле поиск любой зацепки, чтобы подольше посидеть в кабинете на Банковой и покрупнее нагадить нам...

Давайте откровенно. Если бы слова и дела Петра Порошенко соответствовали друг другу хоть йоту, мы бы получили естественную и корректную передачу власти. Как у тех же американцев. Где Уходящий уже не принимает решений по важным вопросам без консультации с Будущим... Так вот, ПА, не будь в нем столько зла и ненависти к нам, приглашал бы Владимира Александровича для консультаций по наиболее острым вопросам. И для выработки общей ответной реакции. Скажем, по формату того же неоднозначного Закона про мову. Обсудили, пришли к некоему общему мнению и выдали решение. Потом оба прокомментировали... Точно тоже и в связи с раздачей паспортов РФ. Кстати, а как так оказалось, что на оккупированных территориях очереди стоят за этими паспортами, а МИД наш только через три для приступает к разработке пакета мер?) Ладно, бесполезно уже отвечать... Дело только в том, что будь Порошенко государственником, он бы организовал адекватную передачу власти. Чтобы чуть успокоить страну и вернуть нас к общим ценностям...

Но это ведь не про Порошенко. Категорически. Он может только ухудшать. Раскалывать. Тянуть сюда самое отвратное... Во/первых, проводит бесконечные совещания с тем, чтобы придумать очередную юридическую или логистическую гадость и затянуть передачу. Все эти переносы объявления итогов ЦИК, слухи о снятии судьи КС, парламентские движи... Во/вторых, продолжает тратить энный ресурс на оскобительную pr-грязь. Его ... находят какой-то малозначимый эпизод - скажем, двухдневную поездку Зеленского с детьми в Турцию - и начинают это раскручивать. Максимально вонюче и оскорбительно. По-крысиному. Чтобы в итоге Геращенко опять разместила у себя «пост идиота» - «ПА, бедняжка, вообще не имел выходных. Дико и беспробудно пахал...» Ага, точно). Мы же здесь все тупые и совсем без памяти, а потому категорически не помним о десятках испанских каникул ПА и его сказочной жратве на Мальдивах)... В/третьих, команда Порошенко блокирует любые встречные инициативы команды Зеленского. По всем уровням. Никаких коммуникаций и никаких допусков. И таким образом хочет изолировать их на ближайшие 30 дней, чтобы потом сразу в бой)...

Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем... ФБ Михаил Подоляк Очень мудро о Порошенко и цеплянии за властьГосударственный человек обеспечил бы нормальную передачу властиНо это не про Порошенко.фига в кармане)...Как же это предсказуемо). Всегда одно и тоже, когда речь заходит о славнейшем Петре Алексеевиче. Говорю - одно, а делаю ровно наоборот... С той же передачей власти, к примеру. В ночь фиаско слащавые слова о готовности подставить плечо. А на деле... На деле поиск любой зацепки, чтобы подольше посидеть в кабинете на Банковой и покрупнее нагадить нам...Давайте откровенно. Если бы слова и дела Петра Порошенко соответствовали друг другу хоть йоту, мы бы получили естественную и корректную передачу власти. Как у тех же американцев. Где Уходящий уже не принимает решений по важным вопросам без консультации с Будущим... Так вот, ПА, не будь в нем столько зла и ненависти к нам, приглашал бы Владимира Александровича для консультаций по наиболее острым вопросам. И для выработки общей ответной реакции. Скажем, по формату того же неоднозначного Закона про мову. Обсудили, пришли к некоему общему мнению и выдали решение. Потом оба прокомментировали... Точно тоже и в связи с раздачей паспортов РФ. Кстати, а как так оказалось, что на оккупированных территориях очереди стоят за этими паспортами, а МИД наш только через три для приступает к разработке пакета мер?) Ладно, бесполезно уже отвечать... Дело только в том, что будь Порошенко государственником, он бы организовал адекватную передачу власти. Чтобы чуть успокоить страну и вернуть нас к общим ценностям...Но это ведь не про Порошенко. Категорически. Он может только ухудшать. Раскалывать. Тянуть сюда самое отвратное... Во/первых, проводит бесконечные совещания с тем, чтобы придумать очередную юридическую или логистическую гадость и затянуть передачу. Все эти переносы объявления итогов ЦИК, слухи о снятии судьи КС, парламентские движи... Во/вторых, продолжает тратить энный ресурс на оскобительную pr-грязь. Его ... находят какой-то малозначимый эпизод - скажем, двухдневную поездку Зеленского с детьми в Турцию - и начинают это раскручивать. Максимально вонюче и оскорбительно. По-крысиному. Чтобы в итоге Геращенко опять разместила у себя «пост идиота» - «ПА, бедняжка, вообще не имел выходных. Дико и беспробудно пахал...» Ага, точно). Мы же здесь все тупые и совсем без памяти, а потому категорически не помним о десятках испанских каникул ПА и его сказочной жратве на Мальдивах)... В/третьих, команда Порошенко блокирует любые встречные инициативы команды Зеленского. По всем уровням. Никаких коммуникаций и никаких допусков. И таким образом хочет изолировать их на ближайшие 30 дней, чтобы потом сразу в бой)...Так вот, нам надо, наконец, признать очевидное. Этот человек неистово пытается создать максимальные проблемы в передаче власти. Категорически не приемлет свободный выбор свободных граждан. Жаждет организовать сложные начальные условия работы для новой команды. Почему? Потому что это и есть настоящий Порошенко. Потому что его слова - это всегда вранье. Враньём было, есть и будет. И да, он - безобразно предсказуем. Во всем...

фриз,

напоркуа така простиня в хулу По.

порiвняем передачу влади Ющенку та Порошенку вiд папiредникiв...

та виявиться, що зараз одна з найцивiлiзованiших що була фриз,напоркуа така простиня в хулу По.порiвняем передачу влади Ющенку та Порошенку вiд папiредникiв...та виявиться, що зараз одна з найцивiлiзованiших що була Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15330 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 912 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:28 Долярчик написав: budivelnik написав: Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ... Те щостаршоїмоєї невістки в Канаді ... ... мабуть, від добра тікали в Канаду... ... мабуть, від добра тікали в Канаду... В 1939 .. втікали, напевно не помилились...

Ти там вже тікай з гілки..

Рішенням міськради 225 МАФів отримали заборону торгувати алкоголем що для 95% цих МАФів=банкрутство , закрився ринок коло стадіону Україна , практично стагнує ринок на Сихові , Південий перетворюється з ринку на розважальний центр...

а твоя будочка на галицькому перехресті швидше за все в рази менша МАФів - отже банкрутство не за горами а ти сидиш на форумі і топиш за Зеленського..

від того який курс обере Президент твоя будочка прибутковішою не стане - такщо гайда бізнес спасати(розширювати-диверсифіковувати) а то вже куплене прийдеться за борги віддавати. В 1939 .. втікали, напевно не помилились...Ти там вже тікай з гілки..Рішенням міськради 225 МАФів отримали заборону торгувати алкоголем що для 95% цих МАФів=банкрутство , закрився ринок коло стадіону Україна , практично стагнує ринок на Сихові , Південий перетворюється з ринку на розважальний центр...а твоя будочка на галицькому перехресті швидше за все в рази менша МАФів - отже банкрутство не за горами а ти сидиш на форумі і топиш за Зеленського..від того який курс обере Президент твоя будочка прибутковішою не стане - такщо гайда бізнес спасати(розширювати-диверсифіковувати) а то вже куплене прийдеться за борги віддавати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20795 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:29 zРадио написав: flyman написав: ЛАД написав: С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.

С обвинениями хорошо.

Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?

Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ Украина, т.е. мы с вами?

Топить кизяками будем? С арифметикой у Вас неважно, с логикой и того хуже.С обвинениями хорошо.Но не будем о грустном, расскажите лучше, где ваш прекрасный Коболев возьмёт газ, если Россия действительно прекратит транзит?Ладно, хрен с ним с Коболевым, ему лично, возможно, газ и не нужен. Особенно, если свалит куда-нибудь в Майами. А вот где возьмёт газ, т.е. мы с вами?Топить кизяками будем?

1. э термiнал Свiноусцье (Польша),

2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю

3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв) 1. э термiнал Свiноусцье (Польша),2. вне неньцi нарештi займуться енергоефективнiстю3. глобальне потеплiння (скiльки тоi зими - 2тижня морозiв)



1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.



2. Это невозможно сделать так же быстро, как возможно прекрутить вентиль на Западе РФ для лишения нас газа в одночасье.



3. Тоже самое - это крайне длительный процесс, а мерзнуть придется сразу.



И специально для Yuri_T, который в привычном для себя стиле чайки (прилетел-насрал-улетел) заговорил о неспособности РФ прокачивать нужные в ЕС объемы даже после запуска СП2 - да, это действительно так.



Но во-первых, на подходе не только СП2, но и ТП (Турецкий Поток) с нитками до Балкан. А сегодня Южная Европа бОльшую часть российского газа получает через украинскую трубу.



А во-вторых, даже без ТП с запуском одного СП2 Газпром сможет обходиться без украинской трубы 8-9 месяцев в году, а значит в эти периоды может направлять лишь технические объемы по ГТС (и мы на это согласимся, потому что так нам прикажет Брюссель, являющийся одним из ключевых спонсоров Украины). Соответственно, нам нечем будет делать запасы ПХГ, и зимой придется мерзнуть даже если давление в трубе будет высокое. 1. Этот терминал уже загружен обслуживанием текущих потребностей ЕС. Дополнительных 10 млрд кубов (в регазифицированном эквиваленте) там не откуда взять. Максимум - 3-4. Но и они пойдут не нам, а на потребность полностью обеспечиваемых сегодня украинской трубой Словакии и Венгрии.2. Это невозможно сделать так же быстро, как возможно прекрутить вентиль на Западе РФ для лишения нас газа в одночасье.3. Тоже самое - это крайне длительный процесс, а мерзнуть придется сразу.И специально для, который в привычном для себя стиле чайки (прилетел-насрал-улетел) заговорил о неспособности РФ прокачивать нужные в ЕС объемы даже после запуска СП2 - да, это действительно так.Но во-первых, на подходе не только СП2, но и ТП (Турецкий Поток) с нитками до Балкан. А сегодня Южная Европа бОльшую часть российского газа получает через украинскую трубу.А во-вторых, даже без ТП с запуском одного СП2 Газпром сможет обходиться без украинской трубы 8-9 месяцев в году, а значит в эти периоды может направлять лишь технические объемы по ГТС (и мы на это согласимся, потому что так нам прикажет Брюссель, являющийся одним из ключевых спонсоров Украины). Соответственно, нам нечем будет делать запасы ПХГ, и зимой придется мерзнуть даже если давление в трубе будет высокое.

ясно, без газу з РФ "мы все умрем" ясно, без газу з РФ "мы все умрем" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15330 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 912 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:30 lapay написав: freeze написав: Я понимаю, что вам ненавистен американский опыт передачи власти.

Можете поцеловать, фото нагуглите для поцелуя или переслать ? Я понимаю, что вам ненавистен американский опыт передачи власти.Можете поцеловать, фото нагуглите для поцелуя или переслать ?

Американські президенти, замість того, щоб переймати справи, літають на відпочинок в Туреччину і погрожують посадити попередників?

Зе сам заварив цю кашу - нехай тепер складає губи в трубочку і сьорбає, заразом і потренується, як саме треба Пуйла цілувати. Американські президенти, замість того, щоб переймати справи, літають на відпочинок в Туреччину і погрожують посадити попередників?Зе сам заварив цю кашу - нехай тепер складає губи в трубочку і сьорбає, заразом і потренується, як саме треба Пуйла цілувати.



Вы постоянно врете.

Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены. Озлобленные сидят и думают как подольше присосаться к власти и сделать больше гадостей наступнику ,а точнее всей стране.

Сёрбать будет Порошенко, удивитесь как скоро.

В США президенты не воруют, к вашему сожалению. Вы постоянно врете.Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены. Озлобленные сидят и думают как подольше присосаться к власти и сделать больше гадостей наступнику ,а точнее всей стране.Сёрбать будет Порошенко, удивитесь как скоро.В США президенты не воруют, к вашему сожалению. freeze 4 Повідомлень: 11320 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3530 раз. Подякували: 5138 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:31 Долярчик написав: ... а так, на хвилинку:

По - президент

Зе - актор/шоумен

По - Мальдіви!

Зе - Туреччина

По - на тиждень!

Зе - на 2 дні

По - відпочивати!(жарити Мальвін)

Зе - по справах(повіз дитину на творчий конкурс)

По - спустив ПІВ ЛЯМА ДОЛАРІВ(!) - не факт, що своїх, раз "пасеться" на оборомпромі і взагалі, біля держ-корита!

Зе - спустив явно, що менше і явно, що СВОЇ - ЧЕСНО ЗАРОБЛЕНІ!!! ... а так, на хвилинку:По - президентЗе - актор/шоуменПо - Мальдіви!Зе - ТуреччинаПо - на тиждень!Зе - на 2 дніПо - відпочивати!(жарити Мальвін)Зе - по справах(повіз дитину на творчий конкурс)По - спустив ПІВ ЛЯМА ДОЛАРІВ(!) - не факт, що своїх, раз "пасеться" на оборомпромі і взагалі, біля держ-корита!Зе - спустив явно, що менше і явно, що!!!

задекларованi, податки сплоченi?



якi Мальвiни, ти геть дурненький...

я вже писав, при "поганому По" купив квартиру...при Зелiньскому ...хз. задекларованi, податки сплоченi?якi Мальвiни, ти геть дурненький...я вже писав, при "поганому По" купив квартиру...при Зелiньскому ...хз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15330 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 912 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:36 investorkiev написав: Долярчик написав: budivelnik написав: Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ... Те щостаршоїмоєї невістки в Канаді ... ... мабуть, від добра тікали в Канаду... ... мабуть, від добра тікали в Канаду... Ага, и половина семьи будивельника в Польше - патриотичненько! Ага, и половина семьи будивельника в Польше - патриотичненько! 1 100% членів сімї будівельника (він , його дружина, його два сини з невістками, його дві дочки) - знаходяться в Україні

2 Рідна сестра будівельника -не відноситься до членів його сімї, хоча при цьому є близькою родиною.



то як тролик - забрехався і вирішив зіграти на емоціях?

ПС - шанувальникам зеленського - точно так само як тролик інвесторкиїв забрехався- вам брехали про дії Зеленського( придаючи емоційного окрасу речам які не мали нічого спільного з реаліями)

Для Вашого ж благополуччя - якнайшвидше постарайтесь відсіяти брехню і реалії. 1 100% членів сімї будівельника (він , його дружина, його два сини з невістками, його дві дочки) - знаходяться в Україні2 Рідна сестра будівельника -не відноситься до членів його сімї, хоча при цьому є близькою родиною.то як тролик - забрехався і вирішив зіграти на емоціях?ПС - шанувальникам зеленського - точно так само як тролик інвесторкиїв забрехався- вам брехали про дії Зеленського( придаючи емоційного окрасу речам які не мали нічого спільного з реаліями)Для Вашого ж благополуччя - якнайшвидше постарайтесь відсіяти брехню і реалії. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20795 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:39 zРадио написав: budivelnik написав: А те що в мене сестра (рідна) має польське громадянство?

А те що в мене сестра (рідна) має польське громадянство? В дополнение к украинскому, надеюсь, как у всех уважающих себя патриотов В дополнение к украинскому, надеюсь, как у всех уважающих себя патриотов По перше - при чому тут партіоти-не патріоти

По-друге - дурень як чогось не знає - то обовязково збреше... - в сестри тільки Польське громадянство і відсутні будь-які інші в тому числі і Українське - вона ж не Бєня в якого три а тому він закон не порушував бо закон забороняє два.. а три це не два...

ПС

Думаю що в загашніку в Зеленського якийсь єврейський(кіпрський) паспорт валяється... По перше - при чому тут партіоти-не патріотиПо-друге - дурень як чогось не знає - то обовязково збреше... - в сестри тільки Польське громадянство і відсутні будь-які інші в тому числі і Українське - вона ж не Бєня в якого три а тому він закон не порушував бо закон забороняє два.. а три це не два...ПСДумаю що в загашніку в Зеленського якийсь єврейський(кіпрський) паспорт валяється... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20795 З нами з: 15.01.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:39 freeze написав:

Вы постоянно врете.

Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены. Озлобленные сидят и думают как подольше присосаться к власти и сделать больше гадостей наступнику ,а точнее всей стране.

Вы постоянно врете.Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены. Озлобленные сидят и думают как подольше присосаться к власти и сделать больше гадостей наступнику ,а точнее всей стране.



Чтобы красиво уйти, нужны ум, честь и смелость, которыми Порошенко и его команда никогда не отличались.



freeze написав: Сёрбать будет Порошенко, удивитесь как скоро.

В США президенты не воруют, к вашему сожалению. Сёрбать будет Порошенко, удивитесь как скоро.В США президенты не воруют, к вашему сожалению.



А вот тут несогласен - не будет посадок высших должостных лиц папередников. Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит Чтобы красиво уйти, нужны ум, честь и смелость, которыми Порошенко и его команда никогда не отличались.А вот тут несогласен - не будет посадок высших должостных лиц папередников. Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 кві, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2105 З нами з: 02.05.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 1633 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:39 как только о газе - сразу прилетает этот ощипаный голубь мира с востока и втирает украинцам гэбистские лозунги.

привыкли, с.уки, из обычного товара делать политику и шантажировать. традиционный русский мир.



слышь, критикус, кто сейчас дежурит на учётке с каким-то "радио"? сегодняшний агрессивный какой-то, но тупее вчерашнего, имхо. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

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