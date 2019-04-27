Додано: Нед 28 кві, 2019 12:02

zРадио написав: freeze написав: zРадио написав: Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит



Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.

Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.

А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.

"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов" Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой."Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"



Поддерживал Запад и Порошенко лично. А какой бред все эти годы несли европейские функционеры относительно "реформ", вспомните! Этим нельзя похвалить и поддержать всю Украину, это адресовано ее властям. Вся Украина как раз противилась "реформам", понимая их коррупционную, а не новаторскую сущность. Но чиновники ЕС на это закрывали глаза, поддерживая удобную для себя власть.



Остаюсь при своем - ни Порошенко, ни Гройсмана, ни Парубия тюрьма не ждет. Расследования, вероятно, будут объявлены, но обвинения переданы в суд - нет.



PS: что касается Трампа - стандартная дипломатическая практика Поддерживал Запад и Порошенко лично. А какой бред все эти годы несли европейские функционеры относительно "реформ", вспомните! Этим нельзя похвалить и поддержать всю Украину, это адресовано ее властям. Вся Украина как раз противилась "реформам", понимая их коррупционную, а не новаторскую сущность. Но чиновники ЕС на это закрывали глаза, поддерживая удобную для себя власть.Остаюсь при своем - ни Порошенко, ни Гройсмана, ни Парубия тюрьма не ждет. Расследования, вероятно, будут объявлены, но обвинения переданы в суд - нет.PS: что касается Трампа - стандартная дипломатическая практика

Я и не говорил о том, что посадят кого то из перечисленных, это практически исключено, я говорил о моральном осуждении большинством общества после вновь открывшихся фактов.А то что персонажи из ближайшего окружения сядут, тут я думаю особо никто не сомневается.По Гройсману как по мне он выделяется из этой когорты папередников в лучшую сторону.У меня к нему никаких моральных претензий нет, старался как мог.