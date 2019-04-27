Я уже писал здесь, что у большинства дописувачив за Порошенко / против слома коррупции в Украине, которые тут пишут - минимум карта поляка / вид на жительство в РП.
Поэтому в случае ЧП, отписывать они уже будут с другой стороны кордона.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:45
Я уже писал здесь, что у большинства дописувачив за Порошенко / против слома коррупции в Украине, которые тут пишут - минимум карта поляка / вид на жительство в РП.
Поэтому в случае ЧП, отписывать они уже будут с другой стороны кордона.
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:47
Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.
Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.
А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.
"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:51
Re: Політичні дискусії
Фріз Ви тут про жовч пишете і т.і., а от на себе намагалися глянути зі сторони? Колись я вважав Вас розумною людиною ...
Щодо американського досвіду, та допомоги Зеленському ... Якщо кандидат в президенти погрожує існуючому президенту на всю країну і кричить, що він його вирок, то чи буде допомагати той якому погрожують? Га? В США хтось з кандидатів волав, що він вирок діючому? Як на мене, Зеленський веде себе нахабно, самовпевнено і по хамські, хоча для країни ще нічого корисного не зробив - палець об палець не стукнув, а вже такий як нібито Бога за бороду вхопив і так само як і всі, відмивав своє бабло в офшорах, тому нехай менше ляпає язИком а хоч щось робить, ну хоч щось, а не лише гастролі та Туреччина.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:54
Поддерживал Запад и Порошенко лично. А какой бред все эти годы несли европейские функционеры относительно "реформ", вспомните! Этим нельзя похвалить и поддержать всю Украину, это адресовано ее властям. Вся Украина как раз противилась "реформам", понимая их коррупционную, а не новаторскую сущность. Но чиновники ЕС на это закрывали глаза, поддерживая удобную для себя власть.
Остаюсь при своем - ни Порошенко, ни Гройсмана, ни Парубия тюрьма не ждет. Расследования, вероятно, будут объявлены, но обвинения переданы в суд - нет.
PS: что касается Трампа - стандартная дипломатическая практика
Додано: Нед 28 кві, 2019 11:55
По газу
Народ, не ругайтесы вы по газу.
Помним же, что газ - это бизнес президентов, поэтому никто никогда не думал про энергоэффективность / энергонезависимость. Маємо те, що маємо, и пропетлять между крапелек уже не выйдет.
Нужно реально что-то делать, и времени было целый вагон, но как всегда, интересен только свой карман, а не страна.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:02
Re: Політичні дискусії
Я и не говорил о том, что посадят кого то из перечисленных, это практически исключено, я говорил о моральном осуждении большинством общества после вновь открывшихся фактов.
А то что персонажи из ближайшего окружения сядут, тут я думаю особо никто не сомневается.
По Гройсману как по мне он выделяется из этой когорты папередников в лучшую сторону.
У меня к нему никаких моральных претензий нет, старался как мог.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:04
... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:06
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Порошенко. Я еще удивляюсь выдержке нового президента, воспитанный человек в отличие от папередника.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:09
Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:16
насчьот Трампа
1 - да. команда По поставила на Клiнтоншу,
2 - да. ВВП втручався в вибори США, ставивши на Трампа.
i шо? де зрада?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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