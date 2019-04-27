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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2737273827392740>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 94
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
19
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:45

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ...

... мабуть, від добра тікали в Канаду... :mrgreen:


Ага, и половина семьи будивельника в Польше - патриотичненько!


Я уже писал здесь, что у большинства дописувачив за Порошенко / против слома коррупции в Украине, которые тут пишут - минимум карта поляка / вид на жительство в РП.
Поэтому в случае ЧП, отписывать они уже будут с другой стороны кордона.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:47

  zРадио написав:Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит


Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.
Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.
А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.
"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:51

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я понимаю, что вам ненавистен американский опыт передачи власти.

Фріз Ви тут про жовч пишете і т.і., а от на себе намагалися глянути зі сторони? Колись я вважав Вас розумною людиною ... :(
Щодо американського досвіду, та допомоги Зеленському ... Якщо кандидат в президенти погрожує існуючому президенту на всю країну і кричить, що він його вирок, то чи буде допомагати той якому погрожують? Га? В США хтось з кандидатів волав, що він вирок діючому? Як на мене, Зеленський веде себе нахабно, самовпевнено і по хамські, хоча для країни ще нічого корисного не зробив - палець об палець не стукнув, а вже такий як нібито Бога за бороду вхопив і так само як і всі, відмивав своє бабло в офшорах, тому нехай менше ляпає язИком а хоч щось робить, ну хоч щось, а не лише гастролі та Туреччина.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:54

  freeze написав:
  zРадио написав:Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит


Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.
Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.
А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.
"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"


Поддерживал Запад и Порошенко лично. А какой бред все эти годы несли европейские функционеры относительно "реформ", вспомните! Этим нельзя похвалить и поддержать всю Украину, это адресовано ее властям. Вся Украина как раз противилась "реформам", понимая их коррупционную, а не новаторскую сущность. Но чиновники ЕС на это закрывали глаза, поддерживая удобную для себя власть.

Остаюсь при своем - ни Порошенко, ни Гройсмана, ни Парубия тюрьма не ждет. Расследования, вероятно, будут объявлены, но обвинения переданы в суд - нет.

PS: что касается Трампа - стандартная дипломатическая практика
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:55

По газу

Народ, не ругайтесы вы по газу.

Помним же, что газ - это бизнес президентов, поэтому никто никогда не думал про энергоэффективность / энергонезависимость. Маємо те, що маємо, и пропетлять между крапелек уже не выйдет.
Нужно реально что-то делать, и времени было целый вагон, но как всегда, интересен только свой карман, а не страна.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:02

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит


Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.
Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.
А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.
"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"


Поддерживал Запад и Порошенко лично. А какой бред все эти годы несли европейские функционеры относительно "реформ", вспомните! Этим нельзя похвалить и поддержать всю Украину, это адресовано ее властям. Вся Украина как раз противилась "реформам", понимая их коррупционную, а не новаторскую сущность. Но чиновники ЕС на это закрывали глаза, поддерживая удобную для себя власть.

Остаюсь при своем - ни Порошенко, ни Гройсмана, ни Парубия тюрьма не ждет. Расследования, вероятно, будут объявлены, но обвинения переданы в суд - нет.

PS: что касается Трампа - стандартная дипломатическая практика



Я и не говорил о том, что посадят кого то из перечисленных, это практически исключено, я говорил о моральном осуждении большинством общества после вновь открывшихся фактов.
А то что персонажи из ближайшего окружения сядут, тут я думаю особо никто не сомневается.

По Гройсману как по мне он выделяется из этой когорты папередников в лучшую сторону.
У меня к нему никаких моральных претензий нет, старался как мог.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:04

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ...

... мабуть, від добра тікали в Канаду... :mrgreen:


Ага, и половина семьи будивельника в Польше - патриотичненько!

... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:06

  Василь-Рівне написав:В США хтось з кандидатів волав, що він вирок діючому? Як на мене, Зеленський веде себе нахабно, самовпевнено і по хамські, хоча для країни ще нічого корисного не зробив - палець об палець не стукнув, а вже такий як нібито Бога за бороду вхопив і так само як і всі, відмивав своє бабло в офшорах, тому нехай менше ляпає язИком а хоч щось робить, ну хоч щось, а не лише гастролі та Туреччина.


В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Порошенко. Я еще удивляюсь выдержке нового президента, воспитанный человек в отличие от папередника.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:09

  zРадио написав: Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину???

Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:16

  freeze написав:
  zРадио написав:Они 5 лет были фаворитами Запада и имели их безусловную поддержку. А Запад не мог поддерживать преступников. Поэтому и обвинить не позволит


Запад не поддерживал Порошенко, Запад поддерживал Украину. это принципиальная разница.
Мы помним как последние месяцы Порошенко искал контакты с Трампом, но обломалось, даже не дозвонился.
А Трамп одним из первых позвонил Зе с поздравлениями с победой.
"Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов"

насчьот Трампа
1 - да. команда По поставила на Клiнтоншу,
2 - да. ВВП втручався в вибори США, ставивши на Трампа.

i шо? де зрада?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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