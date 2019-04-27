Додано: Нед 28 кві, 2019 12:37

zРадио написав: Starikan написав: Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ. Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ. Вчитайтесь внимательнее в тот пост, откуда взяли цитату.

Говоря о газе, я предлагал не диверсифицироваться, а концентрироваться на росте добычи.

Говоря о нефти, я предлагал диверсифицироваться, что без проблем можно организовать через Босфор.

И говоря о нефтепродуктах, я предлагал, наконец, прекратить кормить белорусов и прибалтов, и построить/восстановить свои НПЗ. Вчитайтесь внимательнее в тот пост, откуда взяли цитату.Говоря о газе, я предлагал не диверсифицироваться, а концентрироваться на росте добычи.Говоря о нефти, я предлагал диверсифицироваться, что без проблем можно организовать через Босфор.И говоря о нефтепродуктах, я предлагал, наконец, прекратить кормить белорусов и прибалтов, и построить/восстановить свои НПЗ.

Насколько я помню, все наши НПЗ (кроме кременчугского) были скуплены на корню россиянами, после чего остановлены.Насчет расширения добычи газа - я не спец, но мне кажется, что рентабельные запасы у нас давно закончились. Иначе бы реально расширяли.А для приема танкеров нужно строить терминалы.И всё это не будет способствовать снижению тарифов, на что надеялась половина избирателей Зе (я это пишу не потому, что против Зе - пусть поработает, тогда будем обсуждать, а потому, что зубожиння никуда не денется).