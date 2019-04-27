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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:16
freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника
Вірно, за всю історію України ще не було випадку щоб в новорічну ніч посунули привітання діючого президента, напівп"яним кандидатом. Мільйони українців і я з друзями, пропустили новий рік із-за цього. Це дуже брудний та підлий поступок зі сторони Зеленського і точно, що це зроблено не за великим розумом!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:19
Долярчик написав:
... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))
Долярчик, чья б корова мичала ...
сам звiдки родом, яким боком до Львова примазався?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:22
Василь-Рівне написав: freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника
Вірно, за всю історію України ще не було випадку щоб в новорічну ніч посунули привітання діючого президента, напівп"яним кандидатом. Мільйони українців і я з друзями, пропустили новий рік із-за цього. Це дуже брудний та підлий поступок зі сторони Зеленського і точно, що це зроблено не за великим розумом!
зато Долярчики пicяли вiд такоi "смiливостi" кип"ятком
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:23
freeze написав:
Вы постоянно врете.
Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены
Докази де? Я нагуглив "порошенко заблокував контакти з зеленським" і нічого не знайшов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:25
Starikan написав: zРадио написав:
Еще раз вопрос - что мешало диверсифицировать поставки углеводородов в Украину???
Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ.
Вчитайтесь внимательнее в тот пост, откуда взяли цитату.
Говоря о газе, я предлагал не диверсифицироваться, а концентрироваться на росте добычи.
Говоря о нефти, я предлагал диверсифицироваться, что без проблем можно организовать через Босфор.
И говоря о нефтепродуктах, я предлагал, наконец, прекратить кормить белорусов и прибалтов, и построить/восстановить свои НПЗ.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:26
freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Порошенко. Я еще удивляюсь выдержке нового президента, воспитанный человек в отличие от папередника.
Мабудь ви не дивилися канал Г+Г де пів року нічого іншого крім чорнухи про Президента не було.
...Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ОО "Детектор медиа", представленные 27 марта.
По данным мониторинга, главный очаг манипулятивных, несбалансированных негативных материалов - телеканал "1 + 1", который усиленно пытается дискредитировать Петра Порошенко.
"Черный пиар здесь присутствует как в новостях, так и в программах "расследований" "Деньги" и "Украинские сенсации", где компромат обычно не подтверждают доказательствами и не балансируют другой стороной", - говорится в сообщении.
Во время нынешней президентской избирательной кампании онлайн-СМИ разместили в три раза больше джинсы, чем при предыдущей.
Об этом заявила исполнительный директор ОО "Институт массовой информации" Оксана Романюк, представляя в Укринформе мониторинг ИМИ за три недели марта.
Она также добавила, что в марте было немало черного пиара.
"В целом мы зафиксировали 81 публикацию, которую можно назвать черным пиаром. И интересно, что 72%, то есть фактически две трети, были направлены против Порошенко, 11% - против Вилкула-Мураева, 10% - против Тимошенко, 6% - против Зеленского", - отметила исполнительный директор ИМИ.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:29
Василь-Рівне написав: freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника
Вірно, за всю історію України ще не було випадку щоб в новорічну ніч посунули привітання діючого президента, напівп"яним кандидатом. Мільйони українців і я з друзями, пропустили новий рік із-за цього. Це дуже брудний та підлий поступок зі сторони Зеленського і точно, що це зроблено не за великим розумом!
Нигде не написано, кто должен кого поздравлять. Ющенко на 5-ом канале поздравлял с Новым Годом не в качестве президента и это никого не коробило, даже сторонников другого кандидата, видимо не такие ранимые. А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ?
Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского ????
Это очень классный поступок, который привлёк внимание к кандидату. Зеленский там не лил грязь на Порошенко. Ворота грязи открыл Порошенко, обливая дерьмом сначала Тимошенко, потом переключившись на Зеленского. Очень грязная предвыборная компания от Порошенко, полный повтор грязи от компании Януковича в 2004 году.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:35
lapay написав: freeze написав:
Вы постоянно врете.
Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены
Докази де? Я нагуглив "порошенко заблокував контакти з зеленським" і нічого не знайшов.
Вопросы в гугле надо правильно ставить, тогда у вас всё и получится.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:37
zРадио написав: Starikan написав:
Например, отказ Турции пропускать танкеры с СПГ.
Вчитайтесь внимательнее в тот пост, откуда взяли цитату.
Говоря о газе, я предлагал не диверсифицироваться, а концентрироваться на росте добычи.
Говоря о нефти, я предлагал диверсифицироваться, что без проблем можно организовать через Босфор.
И говоря о нефтепродуктах, я предлагал, наконец, прекратить кормить белорусов и прибалтов, и построить/восстановить свои НПЗ.
Насколько я помню, все наши НПЗ (кроме кременчугского) были скуплены на корню россиянами, после чего остановлены.
Насчет расширения добычи газа - я не спец, но мне кажется, что рентабельные запасы у нас давно закончились. Иначе бы реально расширяли.
А для приема танкеров нужно строить терминалы.
И всё это не будет способствовать снижению тарифов, на что надеялась половина избирателей Зе (я это пишу не потому, что против Зе - пусть поработает, тогда будем обсуждать, а потому, что зубожиння никуда не денется).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Нед 28 кві, 2019 12:37
freeze написав: Василь-Рівне написав: freeze написав:
В США ни один президент не позволял организовывать такую грязную травлю соперника
Вірно, за всю історію України ще не було випадку щоб в новорічну ніч посунули привітання діючого президента, напівп"яним кандидатом. Мільйони українців і я з друзями, пропустили новий рік із-за цього. Це дуже брудний та підлий поступок зі сторони Зеленського і точно, що це зроблено не за великим розумом!
Нигде не написано, кто должен кого поздравлять. Ющенко на 5-ом канале поздравлял с Новым Годом не в качестве президента и это никого не коробило, даже сторонников другого кандидата, видимо не такие ранимые. А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ?
Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского ????
Это очень классный поступок, который привлёк внимание к кандидату. Зеленский там не лил грязь на Порошенко. Ворота грязи открыл Порошенко, обливая дерьмом сначала Тимошенко, потом переключившись на Зеленского. Очень грязная предвыборная компания от Порошенко, полный повтор грязи от компании Януковича в 2004 году.
цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати?
чи клоунам не писанi закони етикету.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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