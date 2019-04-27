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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2739274027412742>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 94
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
19
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:42

  flyman написав:цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати?
чи клоунам не писанi закони етикету.


Сколько глупых вопросов вы можете сгенерировать за день ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:47

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Те що половина старшої родини моєї невістки в Канаді ...

... мабуть, від добра тікали в Канаду... :mrgreen:

И не возвращаются.

Я атеист.
Но тут вроде, куча верующих, кот. радовались томосу.
Думал, по случаю Пасхи будут помягче. Нет, льют грязь, как и в прошлые дни. Верующие они такие мягкие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:52

  freeze написав:
Это очень классный поступок, который привлёк внимание к кандидату. Зеленский там не лил грязь на Порошенко. Ворота грязи открыл Порошенко, обливая дерьмом сначала Тимошенко, потом переключившись на Зеленского. Очень грязная предвыборная компания от Порошенко, полный повтор грязи от компании Януковича в 2004 году.

Было и продолжение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:56

В США ни один кандидат в президенты не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Зеленский. Я еще удивляюсь выдержке Президента, воспитанный человек в отличие от Зеленского и реально обеспечил свободу слова и свободу выборов.
komp
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:01

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Вы постоянно врете.
Передача дел напрочь заблокирована папередниками. Все контакты с командой ЗЕ прекращены

Докази де? Я нагуглив "порошенко заблокував контакти з зеленським" і нічого не знайшов.


Вопросы в гугле надо правильно ставить, тогда у вас всё и получится.

Так ставте, і давайте посилання, інакше все це брехня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:03

  komp написав:В США ни один кандидат в президенты не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Зеленский. Я еще удивляюсь выдержке Президента, воспитанный человек в отличие от Зеленского и реально обеспечил свободу слова и свободу выборов.

Ну да, только постоянные намеки на "руку Москвы" и "сдаст Украину"(о Зе и не только).
Как на мой взгляд, сегодня это самое большое оскорбление.

И всё же, неужели хотя бы один день нельзя обойтись без ругани?
Уж помолчали бы, что ли.
Или не поругался - день пропал?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 кві, 2019 13:21, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Нигде не написано, кто должен кого поздравлять

Вірно, але є традиції і програма передач де написано, що в 00-00 буде виступ президента, а не напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому, а Ви?
  freeze написав:А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ?

Я, якби живу у вільній країні і маю право дивитись ті канали які хочу, чи може Ви за цензуру? Не здивуюсь, що при ЗЕ вона таки буде. Щодо нового року - включили перший який попався, це був 1+1 і тут такий брудний поступок від Зеленського, правда потім включив дурачка, що нібито він тут не причому, нібито українці це круглі ідіоти і не розуміють, що це скотство.
  freeze написав:Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского

Ну так - аудиторія 1+1 це мільйони українців і Зеленський цим скористався і плював він на мене і на мільйони таких як я - було завдання нагадити діючому президенту і попіаритись перед остовпілими від такого нахабства громадянами України.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Нигде не написано, кто должен кого поздравлять

Вірно, але є традиції і програма передач де написано, що в 00-00 буде виступ президента, а не напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому, а Ви?
  freeze написав:А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ?

Я, якби живу у вільній країні і маю право дивитись ті канали які хочу, чи може Ви за цензуру? Не здивуюсь, що при ЗЕ вона таки буде. Щодо нового року - включили перший який попався, це був 1+1 і тут такий брудний поступок від Зеленського, правда потім включив дурачка, що нібито він тут не причому, нібито українці це круглі ідіоти і не розуміють, що це скотство.
  freeze написав:Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского

Ну так - аудиторія 1+1 це мільйони українців і Зеленський цим скористався і плював він на мене і на мільйони таких як я - було завдання нагадити діючому президенту і попіаритись перед остовпілими від такого нахабства громадянами України.


Странно, не легче сразу было переключиться с 1+1 на любой другой канал ? А то столько негативных воспоминаний осталось даже спустя четыре месяца. Когда мне что-то не нравится, я сразу щелкаю пультом. Вот 5-й канал я не смотрел ни разу за последние 10 лет, и счастлив.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:17

Просто поразительно!
Такая любовь к "вождю", что без его поздравления НГ уже и не НГ! И если не выпил ровно в 00:00, год пропал. :)
Сверять время и жизнь с речами президента это круто!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Странно, не легче сразу было переключиться с 1+1 на любой другой канал

Ви робите вигляд, що не розумієте, що я не про канал, а про брудну виборчу компанію Зеленського і про його неодноразову брехню українцям, тому не варто його тут ідеалізувати шляхом поливанням лайном прихильників Порошенко, бо потім може бути дуже болісне розчарування. Я теж як і Ви (з Ваших слів на п'яну голову, які є для мене сумнівними) вивчав психологію, більше того - психіатрію, а тому стверджую: Зеленський небезпечний, а якщо отримає конституційну більшість у новообраному парламенті, то може бути біда. Така людина повинна суворо контролюватися.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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