Додано: Нед 28 кві, 2019 13:04

freeze написав: Нигде не написано, кто должен кого поздравлять Нигде не написано, кто должен кого поздравлять

freeze написав: А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ? А зачем вы постоянно смотрите 1+1 тем более на Новый Год ?

freeze написав: Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского Миллионы украинцев пропустили Новый год из-за Зеленского

Вірно, але є традиції і програма передач де написано, що в 00-00 буде виступ президента, а не напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому, а Ви?Я, якби живу у вільній країні і маю право дивитись ті канали які хочу, чи може Ви за цензуру? Не здивуюсь, що при ЗЕ вона таки буде. Щодо нового року - включили перший який попався, це був 1+1 і тут такий брудний поступок від Зеленського, правда потім включив дурачка, що нібито він тут не причому, нібито українці це круглі ідіоти і не розуміють, що це скотство.Ну так - аудиторія 1+1 це мільйони українців і Зеленський цим скористався і плював він на мене і на мільйони таких як я - було завдання нагадити діючому президенту і попіаритись перед остовпілими від такого нахабства громадянами України.