Сколько глупых вопросов вы можете сгенерировать за день ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:42
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:47
И не возвращаются.
Я атеист.
Но тут вроде, куча верующих, кот. радовались томосу.
Думал, по случаю Пасхи будут помягче. Нет, льют грязь, как и в прошлые дни. Верующие они такие мягкие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:52
Было и продолжение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:56
В США ни один кандидат в президенты не позволял организовывать такую грязную травлю соперника как это сделал Зеленский. Я еще удивляюсь выдержке Президента, воспитанный человек в отличие от Зеленского и реально обеспечил свободу слова и свободу выборов.
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:01
Так ставте, і давайте посилання, інакше все це брехня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:03
Ну да, только постоянные намеки на "руку Москвы" и "сдаст Украину"(о Зе и не только).
Как на мой взгляд, сегодня это самое большое оскорбление.
И всё же, неужели хотя бы один день нельзя обойтись без ругани?
Уж помолчали бы, что ли.
Или не поругался - день пропал?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 кві, 2019 13:21, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:04
Re: Політичні дискусії
Вірно, але є традиції і програма передач де написано, що в 00-00 буде виступ президента, а не напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому, а Ви?
Я, якби живу у вільній країні і маю право дивитись ті канали які хочу, чи може Ви за цензуру? Не здивуюсь, що при ЗЕ вона таки буде. Щодо нового року - включили перший який попався, це був 1+1 і тут такий брудний поступок від Зеленського, правда потім включив дурачка, що нібито він тут не причому, нібито українці це круглі ідіоти і не розуміють, що це скотство.
Ну так - аудиторія 1+1 це мільйони українців і Зеленський цим скористався і плював він на мене і на мільйони таких як я - було завдання нагадити діючому президенту і попіаритись перед остовпілими від такого нахабства громадянами України.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10
Странно, не легче сразу было переключиться с 1+1 на любой другой канал ? А то столько негативных воспоминаний осталось даже спустя четыре месяца. Когда мне что-то не нравится, я сразу щелкаю пультом. Вот 5-й канал я не смотрел ни разу за последние 10 лет, и счастлив.
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:17
Просто поразительно!
Такая любовь к "вождю", что без его поздравления НГ уже и не НГ! И если не выпил ровно в 00:00, год пропал.
Сверять время и жизнь с речами президента это круто!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:24
Re: Політичні дискусії
Ви робите вигляд, що не розумієте, що я не про канал, а про брудну виборчу компанію Зеленського і про його неодноразову брехню українцям, тому не варто його тут ідеалізувати шляхом поливанням лайном прихильників Порошенко, бо потім може бути дуже болісне розчарування. Я теж як і Ви (з Ваших слів на п'яну голову, які є для мене сумнівними) вивчав психологію, більше того - психіатрію, а тому стверджую: Зеленський небезпечний, а якщо отримає конституційну більшість у новообраному парламенті, то може бути біда. Така людина повинна суворо контролюватися.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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