Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вот 5-й канал я не смотрел ни разу за последние 10 лет, и счастлив.
І чому я не здивований? Для вати 5 канал як світло для вампірів. Єдиний канал що цілодобово транслював як майдан в 2004 року так і Евромайдан. Не довелося потім вибачатися перед глядачами на відміну від ІНТЕРА та 1+1, типу "не виноватые мы, нас заставили". Ніхто тут не співає дурнуватих пісеньок, не крутить російських серіалів, не грає прутнєм на роялі. А що є? Якісні новини, документальні фільми про історію України, цікаві гості. І як це для вас не жахливо, майже нічого про Порошенко, тільки коли йде офіціоз з Президентом.
freeze написав:Странно, не легче сразу было переключиться с 1+1 на любой другой канал
Ви робите вигляд, що не розумієте, що я не про канал, а про брудну виборчу компанію Зеленського і про його неодноразову брехню українцям, тому не варто його тут ідеалізувати шляхом поливанням лайном прихильників Порошенко, бо потім може бути дуже болісне розчарування. Я теж як і Ви (з Ваших слів на п'яну голову, які є для мене сумнівними) вивчав психологію, більше того - психіатрію, а тому стверджую: Зеленський небезпечний, а якщо отримає конституційну більшість у новообраному парламенті, то може бути біда. Така людина повинна суворо контролюватися.
девiантний полiтик, це модно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940 Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.