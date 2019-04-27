RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2739274027412742

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 94
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
20%
19
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вот 5-й канал я не смотрел ни разу за последние 10 лет, и счастлив.

І чому я не здивований? Для вати 5 канал як світло для вампірів.
Єдиний канал що цілодобово транслював як майдан в 2004 року так і Евромайдан.
Не довелося потім вибачатися перед глядачами на відміну від ІНТЕРА та 1+1, типу "не виноватые мы, нас заставили".
Ніхто тут не співає дурнуватих пісеньок, не крутить російських серіалів, не грає прутнєм на роялі.
А що є? Якісні новини, документальні фільми про історію України, цікаві гості.
І як це для вас не жахливо, майже нічого про Порошенко, тільки коли йде офіціоз з Президентом.
komp
1
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 3047 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:33

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Странно, не легче сразу было переключиться с 1+1 на любой другой канал

Ви робите вигляд, що не розумієте, що я не про канал, а про брудну виборчу компанію Зеленського і про його неодноразову брехню українцям, тому не варто його тут ідеалізувати шляхом поливанням лайном прихильників Порошенко, бо потім може бути дуже болісне розчарування. Я теж як і Ви (з Ваших слів на п'яну голову, які є для мене сумнівними) вивчав психологію, більше того - психіатрію, а тому стверджую: Зеленський небезпечний, а якщо отримає конституційну більшість у новообраному парламенті, то може бути біда. Така людина повинна суворо контролюватися.

девiантний полiтик, це модно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 921 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:42

  komp написав:І чому я не здивований? Для вати 5 канал як світло для вампірів.
Єдиний канал що цілодобово транслював як майдан в 2004 року так і Евромайдан.


Ха-ха. Вот как раз зомбакам и спустя 15 лет не понять, что единственной причиной, по которой канал мог круглосуточно транслировать майдан, была пропагандистская задача, поставленная его собственником!

  komp написав:Не довелося потім вибачатися перед глядачами на відміну від ІНТЕРА та 1+1, типу "не виноватые мы, нас заставили".


Победителей не судят (с) Только по этой причине. Сейчас, после победы Зеленского, многие журналисты-порохотролли и извинятся, и переобуются за 5 лет лжи и разжигания вражды в обществе.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 02.05.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:52

zРадио
Я дивлюся у вати стрілочка там вже на червоній позначці - скоро дим піде? Гарно!
komp
1
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 3047 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:56

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:девiантний полiтик, це модно

Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940
Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4829 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2739274027412742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13201)
28.04.2019 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.