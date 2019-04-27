Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940 Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940 Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.
почитав, многа букафф, загалом вода та заяви, що комусь буде погано
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
вигляда що Зе бiгае за Пу (як По за Зе щодо дебатiв), вiдносно нового формату переговорiв (щоб стати на колiна, але Пу, ще не готовий, трошки попiзже)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати? чи клоунам не писанi закони етикету.
Василь-Рівне напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому
flyman девiантний полiтик
Читаю подобное и понимаю - в такой способ вы опускаете Порошенко ниже плинтуса, унижаете его намного больше, чем его противники. Ведь в других постах, и ваших, и других людей, Порошенко отличный дипломат, хороший организатор, человек осуществивший мечту миллионов украинцев - и Томос, и безвиз, и восстановленная армия...
Если такой идеальный Президент умудрился проиграть, как вы пишите, клоуну, полупьяному наркоману, человеку с девиантным поведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B5), да еще с таким огромным разрывом, то естественный вопрос - а был ли ваш кумир на самом деле таким, как вы его описываете? Ну не могут 3/4 избирателей во всех областях Украины мгновенно поглупеть, чтобы отказаться от такого замечательнейшего президента!
Проиграть человеку, который находится на таком же уровне, как и он сам совсем не позорно, это почетный проигрыш, но проиграть клоуну, алкоголику, наркоману, психически неуравновешенному, это именно позор, который вы (и другие) продолжаете постить. Повторюсь еще раз - именно вы больше всех остальных унижаете Порошенко, даже не задумываясь об этом!
flyman цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати? чи клоунам не писанi закони етикету.
Василь-Рівне напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому
flyman девiантний полiтик
Читаю подобное и понимаю - в такой способ вы опускаете Порошенко ниже плинтуса, унижаете его намного больше, чем его противники. Ведь в других постах, и ваших, и других людей, Порошенко отличный дипломат, хороший организатор, человек осуществивший мечту миллионов украинцев - и Томос, и безвиз, и восстановленная армия...
Если такой идеальный Президент умудрился проиграть, как вы пишите, клоуну, полупьяному наркоману, человеку с девиантным поведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B5), да еще с таким огромным разрывом, то естественный вопрос - а был ли ваш кумир на самом деле таким, как вы его описываете? Ну не могут 3/4 избирателей во всех областях Украины мгновенно поглупеть, чтобы отказаться от такого замечательнейшего президента!
Проиграть человеку, который находится на таком же уровне, как и он сам совсем не позорно, это почетный проигрыш, но проиграть клоуну, алкоголику, наркоману, психически неуравновешенному, это именно позор, который вы (и другие) продолжаете постить. Повторюсь еще раз - именно вы больше всех остальных унижаете Порошенко, даже не задумываясь об этом!
Хотя, может все дело в том, что
А король-то голый! (с)
ще раз, я нi за По нi за Зе, ставлення мое до По можеш знайти на форумi ще за 2014 рiк, голосували Долярчики (ЦА: https://www.facebook.com/babaandkit/vid ... 517461565/ ) вони зробили вибiр, менi не було кого вибирати... i що, при Зе ВВП буде рости не 2..3% в рiк, а 8..12%?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 14:47, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.