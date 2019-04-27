flyman написав: девiантний полiтик, це модно девiантний полiтик, це модно

Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее :Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.