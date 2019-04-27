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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2741274227432744>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 95
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
20
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:48

  investorkiev написав:Трамп (президент самой мощной страны в мире) в интервью заявил, что Порошенко уже наделал делов на 350 лет заключения (т.е пожизненное).

И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато? Или Трамп - так, пыль для 24.45% украинцев?

Убогі ватніки.
Тупі і убогі.

А що Трамп - суддя?
Був суд, розглядав справу?

Ватні уро-ди, яки ненавидять свою державу і кричать Путін, прийді!
Вони навіть забули, як живе населення ОрДло, яке трапило під російську окупацію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

investorkiev написав:Трамп (президент самой мощной страны в мире) в интервью заявил, что Порошенко уже наделал делов на 350 лет заключения (т.е пожизненное).

И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато? Или Трамп - так, пыль для 24.45% украинцев?


Для проигравших порохоботов все пыль кроме их лузерного кумира.
Меньше злобы, подключайтесь к работе на благо страны.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:50

  Frant написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... це ж так мило, одягнувши вишиванку, і-за кордону по скайпу прославляти Україну! )))

Долярчик, чья б корова мичала ...

сам звiдки родом, яким боком до Львова примазався?

Херсонський балабол.

прощай манданутi, наш презiдэнт пабедiл, нова ера, он iзменiт ... красавчег ...руcскiе нам не врагi.... i газ бил... надо жить по понятiям... Квартал не надо продать... ми верiм...будем чмирiть парахаботов... пусть уiзжають в свою гейропу (Долярчiкове "менi ваш безвiз до дупи")
https://www.facebook.com/babaandkit/vid ... 517461565/
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 14:55, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:52

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  investorkiev написав:Трамп (президент самой мощной страны в мире) в интервью заявил, что Порошенко уже наделал делов на 350 лет заключения (т.е пожизненное).

И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато? Или Трамп - так, пыль для 24.45% украинцев?

Убогі ватніки.
Тупі і убогі.

А що Трамп - суддя?
Був суд, розглядав справу?

Ватні уро-ди, яки ненавидять свою державу і кричать Путін, прийді!
Вони навіть забули, як живе населення ОрДло, яке трапило під російську окупацію.


Таких озлобленных типов надо пролечивать в лечебницах, лжепрофессора, Наполеоны и прочие.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:55

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:девiантний полiтик, це модно

Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940
Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.

Ну и что Вам не понравилось?
Вполне нормальная запись.
А "погрози щодо транзиту" прозвучали до комментария Зе и никак с ним не связаны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:56

  freeze написав:
investorkiev написав:Трамп (президент самой мощной страны в мире) в интервью заявил, что Порошенко уже наделал делов на 350 лет заключения (т.е пожизненное).

И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато? Или Трамп - так, пыль для 24.45% украинцев?


Для проигравших порохоботов все пыль кроме их лузерного кумира.
Меньше злобы, подключайтесь к работе на благо страны.

На основании тупого вброса "ты чё, против Трампа ?" делать какие-то выводы. Просто уникальные логические умозаключения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:57

  freeze написав:
Frant написав:
  investorkiev написав:Трамп (президент самой мощной страны в мире) в интервью заявил, что Порошенко уже наделал делов на 350 лет заключения (т.е пожизненное).

И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато? Или Трамп - так, пыль для 24.45% украинцев?

Убогі ватніки.
Тупі і убогі.

А що Трамп - суддя?
Був суд, розглядав справу?

Ватні уро-ди, яки ненавидять свою державу і кричать Путін, прийді!
Вони навіть забули, як живе населення ОрДло, яке трапило під російську окупацію.


Таких озлобленных типов надо пролечивать в лечебницах, лжепрофессора, Наполеоны и прочие.

Вот и карательную психиатрию вспомнили. Мудро, мудро
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:01

  freeze написав:.......
Таких озлобленных типов надо пролечивать в лечебницах, лжепрофессора, Наполеоны и прочие.

Похоже, бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:04

Ну и какой смысл писать жалобы?
Если у франта можно обжаловать практически каждый пост, у мухи - через один, комп, слава бог, редко пишет.
Вечно вчерашние.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:06

  Frant написав:
  zРадио написав:
  komp написав:І чому я не здивований? Для вати 5 канал як світло для вампірів.
Єдиний канал що цілодобово транслював як майдан в 2004 року так і Евромайдан.


Ха-ха. Вот как раз зомбакам и спустя 15 лет не понять, что единственной причиной, по которой канал мог круглосуточно транслировать майдан, была пропагандистская задача, поставленная его собственником!

  komp написав:Не довелося потім вибачатися перед глядачами на відміну від ІНТЕРА та 1+1, типу "не виноватые мы, нас заставили".


Победителей не судят (с) Только по этой причине. Сейчас, после победы Зеленского, многие журналисты-порохотролли и извинятся, и переобуются за 5 лет лжи и разжигания вражды в обществе.

Коли ольгінські троллі та їхні українські прихвосні вибачаться перед народом України? За розпалювання ворожнечі, за окупацію української території, за приниження гідності великого народу?


От ольгинских троллей и их украинских прихвостней я, русскоязычный киевлянин, НЕ ряженный патриот, НЕ сепаратист, НЕ радикал, НЕ цензор, НЕ рупор пропаганды, а законопослушный гражданин и относительно крупный налогоплательщик, жду извинений так же, как жду их от националистов-ксенофобов, грантоедов иностранных государств и политических авантюристов, которых те привели к власти в незаконный способ, подставив страну под удар внешней агрессии!
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