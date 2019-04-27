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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2741274227432744

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 95
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
20
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:14

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато?

А можна посилання на оригінал інтерв'ю? Бо цей ресурс в мене не викликає довіри
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:21

  Yuri_T написав:как только о газе - сразу прилетает этот ощипаный голубь мира с востока и втирает украинцам гэбистские лозунги.
привыкли, с.уки, из обычного товара делать политику и шантажировать. традиционный русский мир.

слышь, критикус, кто сейчас дежурит на учётке с каким-то "радио"? сегодняшний агрессивный какой-то, но тупее вчерашнего, имхо.

Подождите, zRadio предлагает наращивать свою добычу и диверсификацию поставок углеводородов, предъявляя претензии к нашим властям в слабой работе по данным направлениям.

Каким боком к этому гэбистские лозунги и т.п.?
detroytred
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