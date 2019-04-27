Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_T написав:как только о газе - сразу прилетает этот ощипаный голубь мира с востока и втирает украинцам гэбистские лозунги. привыкли, с.уки, из обычного товара делать политику и шантажировать. традиционный русский мир.
слышь, критикус, кто сейчас дежурит на учётке с каким-то "радио"? сегодняшний агрессивный какой-то, но тупее вчерашнего, имхо.
Подождите, zRadio предлагает наращивать свою добычу и диверсификацию поставок углеводородов, предъявляя претензии к нашим властям в слабой работе по данным направлениям.