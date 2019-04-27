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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2740274127422743>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.7 5 95
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
21%
20
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
31
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
36%
34
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:05

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:девiантний полiтик, це модно

Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940
Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.

почитав, многа букафф, загалом вода та заяви, що комусь буде погано
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:10

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:почитав, многа букафф

Хотілося щоб прочитав фріз та всі його фанатичні шанувальники: https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:12

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:почитав, многа букафф

Хотілося щоб прочитав фріз та всі його фанатичні шанувальники: https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940

вигляда що Зе бiгае за Пу (як По за Зе щодо дебатiв), вiдносно нового формату переговорiв (щоб стати на колiна, але Пу, ще не готовий, трошки попiзже)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:27

flyman
цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати?
чи клоунам не писанi закони етикету.

Василь-Рівне
напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому

flyman
девiантний полiтик


Читаю подобное и понимаю - в такой способ вы опускаете Порошенко ниже плинтуса, унижаете его намного больше, чем его противники. Ведь в других постах, и ваших, и других людей, Порошенко отличный дипломат, хороший организатор, человек осуществивший мечту миллионов украинцев - и Томос, и безвиз, и восстановленная армия...

Если такой идеальный Президент умудрился проиграть, как вы пишите, клоуну, полупьяному наркоману, человеку с девиантным поведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B5), да еще с таким огромным разрывом, то естественный вопрос - а был ли ваш кумир на самом деле таким, как вы его описываете? Ну не могут 3/4 избирателей во всех областях Украины мгновенно поглупеть, чтобы отказаться от такого замечательнейшего президента!

Проиграть человеку, который находится на таком же уровне, как и он сам совсем не позорно, это почетный проигрыш, но проиграть клоуну, алкоголику, наркоману, психически неуравновешенному, это именно позор, который вы (и другие) продолжаете постить. Повторюсь еще раз - именно вы больше всех остальных унижаете Порошенко, даже не задумываясь об этом!

Хотя, может все дело в том, что

А король-то голый! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:38

  yanyura написав:
flyman
цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати?
чи клоунам не писанi закони етикету.

Василь-Рівне
напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому

flyman
девiантний полiтик


Читаю подобное и понимаю - в такой способ вы опускаете Порошенко ниже плинтуса, унижаете его намного больше, чем его противники. Ведь в других постах, и ваших, и других людей, Порошенко отличный дипломат, хороший организатор, человек осуществивший мечту миллионов украинцев - и Томос, и безвиз, и восстановленная армия...

Если такой идеальный Президент умудрился проиграть, как вы пишите, клоуну, полупьяному наркоману, человеку с девиантным поведением (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B5), да еще с таким огромным разрывом, то естественный вопрос - а был ли ваш кумир на самом деле таким, как вы его описываете? Ну не могут 3/4 избирателей во всех областях Украины мгновенно поглупеть, чтобы отказаться от такого замечательнейшего президента!

Проиграть человеку, который находится на таком же уровне, как и он сам совсем не позорно, это почетный проигрыш, но проиграть клоуну, алкоголику, наркоману, психически неуравновешенному, это именно позор, который вы (и другие) продолжаете постить. Повторюсь еще раз - именно вы больше всех остальных унижаете Порошенко, даже не задумываясь об этом!

Хотя, может все дело в том, что

А король-то голый! (с)

ще раз, я нi за По нi за Зе,
ставлення мое до По можеш знайти на форумi ще за 2014 рiк,
голосували Долярчики (ЦА: https://www.facebook.com/babaandkit/vid ... 517461565/ )
вони зробили вибiр,
менi не було кого вибирати...
i що, при Зе ВВП буде рости не 2..3% в рiк, а 8..12%?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2019 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:55

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:девiантний полiтик, це модно

Я якби і не проти моди і не проти Зеленського. Я проти брехні та двоосібності, перші його кроки це якійсь суцільний треш за все добре проти всього поганого і ніякої конкретики і дай Бог йому зробити наше життя кращим, але ... буквально вчорашній його допис у ФБ про надання РФ паспортів, цееееее : https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 7569948940
Ну от почитайте самі, я не дипломат, але тут на мій погляд повний провал, розмовляти з Путіним мовою нахабних ультиматумів? Таке враження, що він ще не вийшов з ролі кандидата в президенти і по накатаному сценарію думає,що спілкується з Порошенко. А з Трампом, Меркель теж буде бичитись надуваючи щоки? Чого він цим текстом домігся - погроз припинити транзит газу через Україну та поставок нафтопродуктів? Це буде саме невинне що буде зроблене. Ох, відчуваю, що наламає він дров до кривавих шмарклів для нас всіх разом взятих.

Ну и что Вам не понравилось?
Вполне нормальная запись.
А "погрози щодо транзиту" прозвучали до комментария Зе и никак с ним не связаны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:14

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато?

А можна посилання на оригінал інтерв'ю? Бо цей ресурс в мене не викликає довіри
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:21

  Yuri_T написав:как только о газе - сразу прилетает этот ощипаный голубь мира с востока и втирает украинцам гэбистские лозунги.
привыкли, с.уки, из обычного товара делать политику и шантажировать. традиционный русский мир.

слышь, критикус, кто сейчас дежурит на учётке с каким-то "радио"? сегодняшний агрессивный какой-то, но тупее вчерашнего, имхо.

Подождите, zRadio предлагает наращивать свою добычу и диверсификацию поставок углеводородов, предъявляя претензии к нашим властям в слабой работе по данным направлениям.

Каким боком к этому гэбистские лозунги и т.п.?
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:привели к власти в незаконный способ

Цей "незаконний способ" з точки зору росіян та проросійських ботів, ольгінців та інших "заробітчан" від РФ зветься Революція Гідності. Їм, колінопрєклонним, ніколи не зрозуміти, що це таке, але рублі відробляти потрібно. Не розумію чому даний сайт дозволяє їм тут заробляти, паплюжачи пам'ять героїв загиблих за свободу України. :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:41

  Василь-Рівне написав:
  investorkiev написав:И он ждет Зеленского на встречу, а Порошенка -на допрос.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o ... -na-dolgo/

Уже обсудили чем чревато?

А можна посилання на оригінал інтерв'ю? Бо цей ресурс в мене не викликає довіри

Яка довіра, це нужник шарія і ватоцефалів, самі придумують, самі себе цитують.
Помийка для "легалізації" фейків, щоб було з чого їх цитувати.
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