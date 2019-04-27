Додано: Нед 28 кві, 2019 14:27

flyman

цiкаво, з Мерклель теж буде обiзяничати?

чи клоунам не писанi закони етикету.

Василь-Рівне

напівп"яного кандидата, який, до речі, так і не здав аналізи у ВАДа на наявнісь наркотичних речовин і я розумію чому

flyman

девiантний полiтик

Читаю подобное и понимаю - в такой способ вы опускаете Порошенко ниже плинтуса, унижаете его намного больше, чем его противники. Ведь в других постах, и ваших, и других людей, Порошенко отличный дипломат, хороший организатор, человек осуществивший мечту миллионов украинцев - и Томос, и безвиз, и восстановленная армия...Если такой идеальный Президент умудрился проиграть, как вы пишите, клоуну, полупьяному наркоману, человеку с девиантным поведением (), да еще с таким огромным разрывом, то естественный вопрос - а был ли ваш кумир на самом деле таким, как вы его описываете? Ну не могут 3/4 избирателей во всех областях Украины мгновенно поглупеть, чтобы отказаться от такого замечательнейшего президента!Проиграть человеку, который находится на таком же уровне, как и он сам совсем не позорно, это почетный проигрыш, но проиграть клоуну, алкоголику, наркоману, психически неуравновешенному, это именно позор, который вы (и другие) продолжаете постить. Повторюсь еще раз -, даже не задумываясь об этом!Хотя, может все дело в том, что